“Linnutee” 72. aastapäev NY Eesti Majas

“Linnutee” gaidlipkonna juht Ilomai Kurrik oma lastega: Charlotte ja Vivienne Jones. Foto: Meeli Salumäe

Eelmisel nädalal said mõned New Yorgi Eesti Kooli pered ja teised, kes on New Yorgi “Linnutee” gaidlipkonna liikmed, järgmise kutse “Linnutee” gaidlipkonna juhilt Ilomai Kurrikult: “Kutsun Teid osalema New Yorgi “Linnutee” gaidlipkonna aastapäeval 23. oktoobril kell 2.

New Yorgi “Linnutee” gaidlipkond, mis on osa Välis-Eesti Gaidide Malevast USA’s, asutati 14. oktoobril 1949 (enne 1958. aastat oli üksus nimega “Põhjatütred”) ja käesoleval laupäeval pärast kooli pühitseme “Linnutee” 72. aastapäeva.

Kõik õrnakesed, hellakesed, gaidid, vanemgaidid, vanagaidid, perekonnad ja juhid on teretulnud!”



Aastapäeva tseremoonia toimus New Yorgi Eesti Maja Sinises saalis (kõikidel tüdrukutel olid talvevormid seljas): kõigepealt pidas Ilomai Kurrik, “Linnutee” gaidide juht, sissejuhatava kõne, seejärel toimus küünalde süütamine, ja jätkati gaidide lauludega.

Gaidide hümne laulsid kaasa kõik kohalolijad, nii uued kui vanad osalised said oma häälepaelu soojendada.

Koos vaadati gaidide ajaloo raamatuid, tehti sõprusring ja lauldi õhtupalve.

Kaarel Laev, kes on “Linnutee” laekur ja on kaua aega New Yorgi “Viiking” skautlusega tegelenud ja, kes kõiki laulusõnu teadis – lisas omalt poolt: “Tuli valgustab, tuli soojendab, tuli ühendab - "Linnutee" küünal põleb edasi.”



Aastal 2021 astusid New Yorgi Eesti Koolis “Linnutee” liikmeks 7 last: Mia ja Amanda Lascarro, Tuuli ja Elle Kaegi, Cibelle Salumäe, Melia Kotkas-Tapias ja Kalo Lambing-Grünberg.

Nad on osalenud “Linnutee” koondustel sel sügisel koos Annabel Kimler’i, Melo Lambing-Grünberg’i, Lily Riemma, Leela Vellore, Helen “Leeni” Armuandi, Luna Lambing-Grünbergi, Charlotte Jones’i ja Vivienne Jones’iga.

Mitmed teised “Linnutee” liikmed on veel võtnud osa Järvemetsa “Koidukuma” suvelaagrist ja osalenud teistes tegevustes: gaidid Hermeline Engso, Kylee Krause, Brooke Maiorana, Stina May Rajang ja Kirke Triin Rajang; ja vanemgaidid Krista Chasse, Katie Hubschmidt, Taylor Krause, Veronika Liivak, Morgan Tamm, Amanda Wisoky ja Kaitlyn Wisoky.

Linnea Tõõtsov oli “Koidukuma” üldgaidlaagri kaasjuht.

Annika Puskar oli gaidlaagri kaasjuht ja teda austati Parima Gaidi auhinnaga.

Julia Aasmaa oli üldgaidlaagri komandant.

Lilli Aasmaa, Heili Carpino ja Alina Puskar olid suvelaagri abijuhid.

Madison Tamm oli suvelaagri abijuht ja vetelpäästja.

Ngdr Ilomai Kurrik oli üldgaidlaagri vanem ja nooremgaiderid Karin Koorits Ashford, Karin Ashford Krause, Katrin Laube ja Aino-Liis Tõõtsov olid koos temaga Veimevaka alllaagris.

Teised “Linnutee” abijuhid suvelaagris või koondustel on olnud Viktoria Hallikäär, skj Kaarel Laev ja skm Ivi Tamm.

Suvelaagris edutati “Linnutee” liikmetest gaidideks: Hermeline Engso, Charlotte Jones, Kylee Krause, Brooke Maiorana, Stina May Rajang ja Kirke Triin Rajang.

New Yorgi Eesti Kooli “Linnutee” gaidlipkonna 72 aastapäeva pidulik osa lõppes kohvitamise ja maitsvate kookidega.

Ilomai Kurrik oli ise küpsetanud rosinatega kringli, aleksandrikoogi ja jõhvikakeeksi.



“Linnutee” aastapäev oli selleks päevaks lõppenud, aga uued tegemised juba käima pandud: suvelaagrid, koolitused, gaidide koondused on tulemas ja uued elamused gaide ootamas.

Järgmine maitsev projekt, millega “Linnutee” gaidid igal aastal aktiivselt tegelevad, on piparkookide müümine Eesti Maja jõululaadal.

Laat toimub New Yorgi Eesti Majas laupäeval, 4. detsembril 2021 kell 2 p.l.

Tulge vaatama laadakaupa ja tegemisi ja ostma krõbedaid “Linnutee” gaidide piparkooke: kas endale, perele või sõpradele külakostiks.

Jõulupiparkookide müük on gaidide ainuke tuluallikas, ja teie toetus väga teretulnud.

Ave Kaegi

“Tuli valgustab, tuli soojendab, tuli ühendab,“

nende sõnadega avatakse kõik olulised gaidide sündmused ning nende sõnadega alustas oma kõnet ka “Linnutee” gaidlipkonna juht Ilomai Kurrik.



“Me oleme siin, et tähistada mitte ainult Eesti gaidluse New Yorgis seitsmekümne teist aastapäeva, vaid ka tähistada seda, et oleme lõpuks võimelised kõikide vajalike ettevaatusabinõudega uuesti kokku tulema gaidiõdedena.



Selle uue koiduga on meil siin õnnelikult palju uusi tüdrukuid, ja me tervitame teid ja teie vanemaid südamest.



Rääkisin kooli avaaktusel sellest, mis on gaidlus.



Ma ei taha uuesti pikka kõnet pidada – sest et kringel ootab – aga kuna ma kuulsin, kuidas mõned pered nimetasid mind „õpetajaks”, mõtlesin, et kasutan võimalust ja räägin sellest, mida õieti tähendab “gaidjuht”, ja mis on Linnutee lipkonna seisund ühenduses eesti kooliga.



New Yorgi Eest Kool ja Linnutee on eraldi iseseisvad organisatsioonid, kuid mõlemad on Eesti Maja omava ja haldava New Yorgi Eesti Haridusseltsi juriidilised allorganid.



Nad töötavad aga ka käsikäes teineteisega ja samuti ka koos New Yorgi “Viikingi” skautlipkonnaga, mis tähistas kevadel oma 70ndat aastapäeva.



Gaidid ja skaudid on kooliaastate jooksul alati kas enne või pärast eesti kooli oma koondusi pidanud.



Eesti koolid ja gaidid-skaudid Lakewoodis New Jersey’s ja Connecticutis tegutsevad samamoodi.



Lisaks sellele, et Linnutee on New Yorgi Eesti Haridusseltsi allorganisatsioon, on Linnutee ka Välis-Eesti Gaidide Maleva USA’s allorganisatsioon.



Malev korraldab kõikide gaidlipkondade USA-s tegevust (ja samuti üksikgaidide, kes ei kuulu ühtegi lipkonda).



Eelmisel nädalavahetusel pidas malev koos skaudimalevaga USA-s oma aastakoosoleku Lakewood’i lähedal asuvas Järvemetsa laagris New Jersey’s, mida omab Eesti Skaudi- ja Gaidisõprade Seltside Liit USAs.



Gaidimalevat kontrolliv Gaiderkogu on Liidu liikmeorganisatsioon.



Linnutee ja malev mõlemad korraldavad nädalalõpu laagreid ja suvelaagreid.



Iga viie aasta tagant korraldame ka Järvemetsal suurlaagri ja seal osalevad Eesti gaidid ja skaudid mitte ainult USA-st, vaid ka Kanadast ja Eestist ning ajalooliselt ka Rootsist ja Austraaliast.



Palun teil eriti märkida oma kalendritesse, et aastal 2022 toimub jällegi Gaidi- ja Skaudimalevate suurlaager Järvemetsal 6.-14. augustil.



See saab olema imeline ja ma loodan, et te kõik tulete!”



Linnutee juht seletas kokkutulnutele, kes on juht ning luges ette ka hellakeste juhtide 10 seadust, mille järgi kõik juhid peaksid käituma.



“Näen oma rolli juhina, et aidata tüdrukutel end tulevasteks juhtideks arendada, “ ütles Ilomai Kurrik.



“Nii nagu olen pidanud ise välja nuputama, kuidas olla juht, tahan, et need tüdrukud õpiksid samuti, kuidas ise kunagi olla juhid.



Olen olnud väga uhke selle üle, kuidas lipkonna vanemad gaidid aitavad nooremaid ja õpivad edasi iseseisvalt hakkama saamist ning kuidas rääkida ja lasta oma häält kuulda, “ ütles kõneleja.



“Laagri juhid on tavaliselt üliõpilased või on hiljuti ülikooli lõpetanud (vajadusel abistavad neid sellega paljud vanemad juhid) ning nad on oma ülesannetes äärmiselt pädevad ja suurepärased.



Nende aastatepikkune juhendamine ja nägemine, kuidas teised noored juhid võtavad üle neid juhirolle, annab neile vajaliku julguse, enesekindluse ja pädevuse.



Et jätkata puude analoogiat, millest ma kooli avaaktusel rääkisin, on nad nagu ilusad noored istutatud puud.



Minu roll nende juhina on anda neile kasvamiseks vajalikku vett, päikesepaistet ja hapnikku,“ lõpetas “Linnutee” juht Ilomai Kurrik oma sõnavõtu.