Virtuaalne Metsaülikool 2021 pakub kaasaegset ja klassikat

Tänavune pealektor Virve-Anneli Vihman

Ela kaasa 23.-27. augustil!



Ikka ei saa veel koguneda ja nautida Kotkajärve Metsaülikooli (MÜ) nagu eelnevatel aastatel.

Armastatud Kotkajärve ootab meid taas järgmisel aastal, aga see ei tähenda, et MÜ jääb sel aastal vahele!



MÜ kutsub kõiki kaasa elama Virtuaalsele MÜ’le 23. – 27. augustil.

Programm on mitmekesine nagu alati.

Kavas on virtuaalsed loengud, viktoriin, paneel ja õpituba.



• "Kas eesti keel on cringe?" Loeng inglise keele mõjust Eesti teismeliste keele kasutamisele sotsiaalmeedias. Loengu esitab keeleteadlane Virve-Anneli Vihman. Virve-Anneli on sündinud USAs ja on teinud pikemat aega keeleuuringuid Tartu Ülikoolis. Virve-Anneli on Marilyn Vihmani tütar, kes esines 1982. a. MÜs laste kakskeelsuse teemal.



• Viktoriin Metsaülikoolile - teeme koostööd Eesti Keele Instituudiga, kes on lahkelt pakkunud osavõtjatele teha mõnusa viktoriini. Tulge ja pange pead tööle!



• Õpituba “Kuidas kirjutada Vikipeedia artiklit?” Vikipeedia üks administraatoreid Ivo Kruusamägi annab meile nippe ja juhendab, kuidas algaja saab Vikipeedia artiklit kirjutada.



• Paneelvestlus “Elu Eestis välismaal üleskasvanuna” on vestlus vabas vormis Eestisse elama läinud inimestega, uurimaks, mida nad arvavad oma otsusest ja mis nõu nad annaksid teistele, kes soovivad sinna kolida.



Lisaks sellele on meil rõõm teatada, et valik loenguid MÜ klassikast on nüüd digiteeritud ja saadavad alates 23. augustist.

Avasta – või taasavasta – MÜ klassikuid nagu Ivar Ivask, Rein Taagepera, Fred Jüssi ja Ilse Lehiste, lisaks veel palju teisi.



Täname Metsaülikooli peasponsorit Eestis – Rahvusarhiivi (Kultuuriministeerium) ja Kanadas – Eesti Sihtkapital Kanadas.



Jälgige MÜ teateid veebilehel www.eesti.ca/mu, ajalehes ja sotsiaalmeedias.

Rohkem informatsiooni on veebiaadressil www.eesti.ca/mu.

Kui on küsimusi, võib ühendust võtta epostiga This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. või helistada Maimu Mölderile numbril 416 421 3812.



Näeme virtuaalses MÜs!