Eesti skautidel-gaididel USAs kindel meel ka pandeemia ajal

Ka ilma gaidi-skaudipere kohalolekuta on Järvemetsa New Jersey osariigis Jacksoni linnas kaunis looduslik ala ja hoolt vajav “metsakodu”, mille eest vastutab ESGSSL USAs aastaringselt. Juhtide aastakoosolekuteks kogunesid piiratud gaid- ja skautjuhtkonnad kohapeal ja ka Zoomi vahendusel Järvemetsa mändide alla. Fotol: ESGSSL USAs esimees skm Mati Kobin, nskm Ivan Kavoleff, skaudisõber ´Groot,´ skm Leelo Linask, nksm AJ Laupa, nskm Toomas Wilson, ESM USAs juht skm Gunnar Tamm. Pildilt puuduvad nskm Silver Laur, EGM USAs juht ngdr Hillevi Ets, ngdr Linda Kangro-Lawrence.

Foto: Kristjan Karu

17. oktoobril pidasid Eesti Skautide Maleva ja Eesti Gaidide Maleva USAs juhtkonnad korralisi aastakoosolekuid.



Võib tõdeda, et sel aastal on juba loomulikuks saanud tegevuste ja koosolekute pidamine virtuaalselt interneti kaudu ja nii oli ka USA malevate korraliste koosolekutega.

Siiski olid mõned juhid ette võtnud ka sõidu New Jersey osariigis asuvasse Järvemetsa, et armas laagriala üle vaadata ja teha ettevalmistusi talveks. Oldi hoolsad, et järgida tervishoiu eeskirju.



Avamine peeti ühise lipuheiskamisega ning tervitusi ja innustust saadeti mitmelt poolt, nt oli tervitusi välis-Eesti Gaidide Liidu peagaidilt gdr Ingrid Küttilt ja ESL peaskaudilt skm Rein Linaskilt, ka tuli tervitus Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides nimel.

Tänati ja julgustati noori ja juhtkonda, et vaatamata rasketele tingimustele püütakse Eesti asja korralikult edasi ajada.

Palvuse pidas nskm Ivan Kavoleff ning malevate koosolekuid avasid EGM juht ngdr Hillevi Ets ja ESM juht skm Gunnar Tamm.

Ilus sügisene ilm lubas kohalviibijatel olla koosolekuteks õues.

Aukonsul J. Kaivu nimelise Peamaja ees lehvisid koosolemise vältel nii Eesti kui ka Ameerika lipp.



Koosolekutel kanti ette möödunud aasta tegevusaruanded ning oli rõõm kuulda, et viirusele vaatama olid aasta jooksul noored ja üksused saanud siiski küllaltki palju saavutada.

Üksuste aruannetest oli kuulda, et peeti koondusi, nädalalõpulaagreid ja lõkkeõhtuid.

Korraldati väljasõite ja kui kevadel hakkasid kehtima kokkusaamiste piirangud, pakuti noortele virtuaaltegevusi.

Suureks saavutuseks peeti ka malevate suvelaagri pidamist – sel aastal jäi ESM ja EGM USAs suvelaager küll virtuaalseks ettevõtmiseks, aga see tõi raskel ajal kokku üle 400 osalise, nii noori kui juhte, nii külalisi kui ka ammuseid skaute ja gaide, juhte, kes selleks ajaks mööda laia maailma elamas.

Tänati laagrijuhte ngdr Hailey Linaskit ja nskm Ivan Kavoleffi, et nad võtsid vaevaks käima lükata virtuaalsuvelaagri ELAGU, kui sai ilmsiks, et traditsiooniline suvelaager Järvemetsa mändide all pidi ära jääma COVID-19 tingitud olukorra tõttu.

Virtuaallaager ELAGU, nagu varem Vaba Eesti Sõnas kirjeldatud, tõi kokku nii praegusi noori, gaide ja skaute, aga ka neid, kes pole juba aastakümneid matkanud Järvemetsa laagri radadel.

See oli meeldetuletuseks, et “kord gaid-skaut, alati gaid-skaut” ning andis värske näite, et sihikindluse ja hea meeskonnaga on kõik võimalik.

Võeti õppust laagri kordaminekutest ja aset leidnud takistustest ja arutati, kuidas vajadusel arendada virtuaallaagri võimalusi ja noortele antavat kogemust.

Samuti vaadati, kuidas osa õpitust panna kasutusele ka traditsioonilises laagri formaadis.

Nii skaut kui gaid on leidlik ja truu ja malevad ootavad põnevusega, mida eelolev aasta endast lubab.

Tegevuskalendrisse pandi järgmised ühistegevused:

Jüripäeva aktus Järvemetsal: 25. aprillil 2021

USA malevate suvelaager Järvemetsal: 7. - 15. augustil 2021

Suurlaager “Pikksilm” Kotkajärvel: 14.-21.augustil 2021

ESM ja EGM juhtide aastakoosolekud: 16. - 17. oktoobril 2021



Tuleval suvel peetakse ka Eestis suurlaagrit (Tagametsa laagris), kuhu on võimalik saata USAst osalejaid.



Lisaks malevate ühisüritustele on kohalikes piirkondades tegusad järgmised üksused: Baltimore’is Tormitütred, Connecticut’is Põhjatütred ja Vikerlased, New Jersey’s Kungla ja New Yorgis Linnutee ja Viiking.

Huvilistel on ka võimalik alustada oma piirkonnas üksust või siis osaleda üksikgaidi või üksikskaudina.

Huvilistel palume kontakteeruda üksustega (vt Vaba Eesti Sõnast kontaktandmeid) või malevate kaudu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .



Koosolekul peeti plaani ka Eesti Skaudi- ja Gaidi-Sõprade Seltside Liidu esimehe skm Mati Kobinaga ning arutati tuleva aasta jooksul laagrialal vajaminevaid parandusi, remonti ja uuendusi.

Koosolekul võeti tänuga vastu Eesti Abistamiskomitee teave, et toetab mõlemat malevat rahaliselt $2000 ning oldi samuti tänulikud ka Eesti Rahvuskomiteele Ühendriikides pideva toetuse eest. Ilma vabatahtlike abistajateta ja lahkete toetajateta ei oleks gaidi-skaudi programmidel nii head võimalused eduks ja järjepidevaks tegevuseks.

Töötatakse koos ESGSSL’iga, et paika panna järgmised talgute päevad.

Talgute kuupäevad avalikustatakse siis, kui need selguvad, vt veebileheküljelt www.jarvemetsa.org.

Samal lehel saab ka teha annetusi Järvemetsa Preservation Fund´ile.



Gaidi- ja skaudipere soovib kõikidele oma liikmetele, sõpradele, toetajatele ja eesti ühiskonnale tugevat tervist ning rõõmsat tuju.

Nagu julgustas suvelaagri alul peaskaut skm Rein Linask, “Hoides kokku, saame hakkama”!



skm Leelo Linask