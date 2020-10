EV konsulaarmissioon novembris Chicagos

Eesti Vabariigi konsul Signe Krikmann on reedel, 20. novembril Winnetkas ja laupäeval 21. novembril kell 10am - 4pl Chicago Eesti Majas.



Eesti kodanikud saavad anda esmase passi või ID-kaarti avaldusi, uuendada passi ja ID-kaarti ja saada kätte eelnevalt tellitud dokumente.



Konsul võtab vastu piiratud arvu avaldusi ka reedel, 20. novembri pärastlõunal aadressil: 678 Foxdale Ave, Winnetka IL 60093.



Palun võtke ühendust Siim Söötiga telefonil 847 372 7560 või meiliaadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , et kohtumise aeg eelnevalt kokku leppida.

The Consulate General of Estonia in New York will conduct a consular visit to Chicago on November 20.–21.2020.



Estonian citizens will be able to apply for a passport or ID-Card, renew their passport or ID-Card and receive previously ordered documents.



Please pre-register for an appointment by e-mailing to the Honorary Consul in Chicago Mr. Siim Sööt at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or by phone 847 372 7560.