Eesti peakonsulaadi konsulaarmissioon Miamis 29. veebruaril 2020

Eesti peakonsulaat New Yorgis korraldab 29. veebruaril 2020 konsulaarmissiooni Miamisse, mille käigus on Eesti kodanikel võimalik taotleda uut passi või ID-kaarti, uuendada aeguvaid ning saada kätte eelnevalt tellitud dokumente.



Info konsulaarteenuste, dokumentide taotlemise, taotluse vormide jms kohta on leitav http://newyork.mfa.ee



Konsuli vastuvõtt toimub 1384 SW 18 St, Miami, Florida, 33145

.

Vastuvõtule registreerimiseks palun saatke e-kiri aukonsul Jorge L. Vierale This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.



The Consulate General of Estonia in New York will conduct consular duties in Miami on February 29, 2020.



Estonian citizens can apply for a passport or ID-card, renew their passport or ID-card, receive previously ordered documents or conduct other consular business.



Information regarding consular services, application forms etc. can be found here http://newyork.mfa.ee



All meetings will be held at 1384 SW 18 St, Miami, Florida 33145



Please pre-register for an appointment by e-mailing to the Honorary Consul Mr. Jorge L. Viera at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.