New Yorgi Eesti Majas võistlesid eestipärased kohupiimakoogid

Vasakult: Parimad koogimeistrid: Helen Vilta, võitja Leena Vellore koos ema Gerdaga ja Tanel Mahlakõiv.

Foto: Eve Saar-Kiil

Tänavusel toiduvalmistamise võistlusel New Yorgi Eesti Majas astusid võistlustulle eestipärase kohupiimakoogi küpsetajad.



Kokku oli neid 7 inimest ja kooke tuli kokku 9. Degusteerijaid jätkus samuti, nii et kogu ettevõtmist võib lugeda kordaläinuks ja see pakkus suurt elamust kõigile osalejatele.



Võitjaks tuli 8-aastane Leela Vellore, kes kogus kõige rohkem punkte ja kelle kook maitses ülihea.



Ootame mõtteid ja ideid edaspidisteks toiduvalmistamise võistlusteks. Veel kord suur tänu kõigile osalejatele.

Liisi Vanaselja,

korraldaja

Kolm parimat retsepti ja Eero Vaitkuse koogi retsept on toodud ära siin, nii et saate huvi korral kõik need koogid ise järele proovida.

Head isu!

1. koht – Leela Vellore

VAARIKA-KOHUPIIMA PLAADIKOOK

(Pereköögi kokaraamat)



Tainas:

• 150 g võid

• 1 dl suhkrut

• Pisut soola

• 1 muna

• 5 dl jahu

• 2 tl küpsetuspulbrit

Kate:

• 450 g värskeid või külmutatud vaarikaid

• 5 muna

• 750 g kohupiima

• 2 dl suhkrut

• 1 sidruni mahl ja riivitud koor

• 80 g võid

• 45 g vanillipudingipulbrit

• 2 spl mannat



Vahusta toasoe või suhkruga. Lisa muna ning küpsetuspulbri ja soolaga segatud jahu, hõõru ühtlaseks tainaks.

Suru palliks kokku ja hoia pool tundi külmas. Rulli tainas küpsetuspaberil lahti, aseta koos paberiga ahjuplaadile (nt 40 x 32 cm) ning küpseta 180C (350F) kraadises ahjus 15 minutit.



Katte jaoks eralda munavalged kollastest.

Sega omavahel lahtiklopitud rebud, kohupiim, suhkur, sidrunimahl ja -koor, toasoe või, pudingupulber ja manna.

Mikserda munavalged kõvaks vahuks ning sega kohupiimamassi hulka. Jaga vaarikad eelküpsetatud põhjale (külmutatud marjad sulata enne).

Laota peale kohupiimasegu. Küpseta 180C (350F) juures 35-45 minutit.



2. koht – Helen Vilta

KOHUPIIMA-PLAADIKOOK



Liivatainas:

• 450 g nisujahu

• 250 g võid

• 200 g suhkrut

• 2 muna

• 0.5 tl soola

• Natuke kaneeli ja soodat



Täidis:

• 800 g kohupiima

• 80 g suhkrut (1 dl)

• 2 muna

• 2 sl nisujahu

• vanillisuhkrut

• 2 õuna

• Mandlilaastud peale



Küpsetada 350F kraadises ahjus 40-50 minutit.



3. koht – Tanel Mahlakõiv

CHEESECAKE WITH APPLE JAM



Crust

• 1 1/2 cups flour

• 1/3 cups sugar

• 1 egg

• 1/2 cup butter



OR cracker-based crust:

• 1.5 cups graham crackers broken to very small pieces

• 2 tbsp melted butter



Mix all ingredients and press into the bottom of a 10 inch springform.

Bake at 400 F for 15 minutes.



Filling

• 1 1/2 cups whole-milk ricotta cheese

• 1/2 cups granulated sugar

• 1 teaspoon vanilla extract

• 1 package cream cheese (8oz)

• 1 smaller container sour cream (8oz)

• 3 large eggs

• 1 1/2 teaspoons of finely chopped lemon zest

Whip eggs, add sugar, mix.

Add ricotta, sour cream and cream cheese, mix.

Add lemon zest. Pour over the pre-baked crust.

Bake for 50 minutes at 350 F. Cool down slowly and then refrigerate for 4 hours (could also eat at room temperature but it will stay very soft).

Apples

• 2 Granny Smith apples, pealed and sliced

• 1/2 teaspoon of cinnamon

• 1/4 cups brown sugar

• 1/4 cups of apple cider (could use water)



Melt the sugar, caramellize a bit but don’t burn. Add apples, apple cider and cinnamon.

Cook at low temperature until apples soften. Serve apples on the side of the cake.

Foto: Eero Vaitkus



Eero Vaitkuse tehtud kook (http://nami-nami.blogspot.com/2018/07/estonian-layered-curd-cheese-cake.html):

ESTONIAN LAYERED CURD CHEESE CAKE (kihiline kohupiimakook)

400 g creamy curd cheese

200 g sour cream (20% fat content is perfect)

4 eggs (L)

4 Tbsp caster sugar

1 yellow cake mix (450 g)

50 g butter

a handful of seedless raisins (optional)

Break the eggs into the mixing bowl, add sugar and whisk until thick, pale and frothy.

Gently fold in the curd cheese and sour cream (and raisins, if using).

Butter a Ø 26 cm (10 inch) cake tin or springform tin.

Sprinkle 1/3 of the cake mix (still dry, in its powder form!) onto the base, then scatter small dots of butter on top.

Gently pour or spoon half of the wet mixture into the tin. Now scatter half of the remaining dry cake mix into the tin, cover with the rest of the wet mixture and then the rest of the dry cake mixture.

Scatter the remaining butter on top.

Bake in the middle of a pre-heated 200 C oven for 35-40 minutes, until the cake is golden brown and cooked through.

Let it cool before serving.