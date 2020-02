New Yorgi Peakonsulaat otsib praktikanti, tööajaga 15. juuli-15. august 2020

Eesti Välisministeerium pakub praktikakohta 15. juulist kuni 15. augustini 2020 Peakonsulaadis New Yorgis.



Peakonsulaat pakub võimalust omandada töökogemust New Yorgi mitmekultuurilises ja aktiivses töökeskkonnas.

Praktikale oodatakse kõrgharidust omandavat üliõpilast, kes sooviks osaleda peakonsulaadi konsulaar-, kultuuri- ja ärivaldkonnaga seotud töös.



Praktikandi ülesannete hulka kuulub suhtlemine Eesti kodanike ja Eesti kogukonnaga Ameerika Ühendriikides, samuti osalemine mitmesuguste Eesti kultuuri- ja ärialaste ürituste korraldamises.



Praktikandilt oodatakse väga head eesti ja inglise keele oskust (C1 tasemel) ning suhtlussoovi.



Välisministeerium palub silmas pidada, et praktika eest ei saa töötasu ning sellega seotud muid kulutusi (reisikulud, tervisekindlustus jne) ei hüvitata.



Praktikasoovi koos motivatsioonikirja ja CV-ga palutakse esitada hiljemalt 1. märtsiks 2020 peakonsulaadi e-posti aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.



Küsimuste korral palutakse pöörduda peakonsulaati This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. või helistada lauatelefonile 1 (212) 883-0636.