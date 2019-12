Saateks Vaba Eesti Sõna teisele numbrile 18. juunil 1949

Eestlaste kirjastus “Nordic Press” on oma esimese numbri välja saatnud. Lugejate arvustusi pole veel kuulnud. Kuid küllap on mõnigi lugejate kiri nende ridade kirjutamisel juba teel.

Me oleme juba arvestanud, et need ei ole eriti kiitvad. Ühed pole rahul nimega, teised välimusega, kolmandad trükiga ja paberiga – ja üsna paljud artiklitega.



Me täname ette kõiki kirjade saatjaid. See näitab, et asja vastu on huvi, ja see on peaasi. Oma tööd peame aga jätkama endist viisi ja pikkamööda parandama kõik need vead, millest meie juhatus ja toimetus vägagi teadlikud on ja millede peamine põhjus tehnilistes raskustes seisab.



Meie ei saanud oodata, kuni meie oma trükikoja käiku oleksime lasknud. Sest eestlased ootasid ajalehte. Meie ei saanud ka oodata, kuni kaastööliste võrk korralikult oleks organiseeritud.

Sest pikkade kirjade ja ringkirjade asemel – kus meilt informatsiooni küsiti, kui suur ajaleht tuleb, kui tihti, mis maksab, ja eelkõige, kes, kuidas ja millises vaimus seda toimetatakse – otsustasime me välja saata lehe enda. Nii saab üksikutele määratud ringkirjade asemel kogu eestlaskond teada meie sihtidest ja kavatsustest ning – juba ka sõnumeid.



Toimetus ja kaastöölised on teinud nende võimaluste juures, mis meil on, head tööd, ja kirjastuse juhatuse nimel ütlen neile palju tänu!! – Me märgime ka heameelega, et kõik suuremad ringkonnad on eesti nädalalehele sõbralikult käe ulatanud.

Algraskustele ja paratamatutele puudustele vaatamata – meie sammume edasi, kutsume kõiki sõbralikule koostööle ja lubame jääda ainult eestluse üldhuvide teenimisele.

J. Madison,

“Nordic Press” President