Noored osalesid JBANC konverentsil ERKÜ stipendiumi toel

9. novembril osalesid kolm tegusat Ameerika eestlast ERKÜ stipendendiumi toel JBANC Balti konverentsil Washington, DCs. Fotol on stipendiumi pälvinud noored koos Eesti Vabariigi suursaadikuga USAs, kohtudes 9. novembri õhtul ERKÜ korraldatud galaõhtul. Vasakult: Linnea Tõõtsov, EV suursaadik USAs Jonatan Vseviov, Alek Maasik ja Silver Laur. Foto: Ulla Vinkman

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides õnnitleb neid 5 tublit noort, keda valiti ERKÜ stipendiaatidena osalema JBANC konverentsil “The Baltics @ 101: Remembering the Past, Shaping the Future.”

Stipendiumi saajateks valiti: Silver Laur, Alek Maasik, Liis Shea, Adhele Tuulas ja Linnea Tõõtsov. Kahjuks selgus, et kahel neist ei olnud võimalik osaleda. ERKÜ esindajatel ja teistel osalejatel oli hea meel täheldada noorte osalust konverentsil ja ka õhtusel galal, kus nad haarasid võimalusest pääseda samuti üritustel

osalevate Eesti Vabariigi peaministri Jüri Ratase, Eesti suursaadiku USAs Jonatan Vseviovi ja ka kongresman John Shimkus’e (IL) jutule, tutvustamaks ennast ja noorte Ameerika eestlaste tegevust.



Stipendiaadi Alek Maasiku kokkuvõtet ja muljeid JBANC konverentsist, USA ja Eesti riigiametnikega kohtumistest ja ERKU galaõhtust saate lugeda lähemalt järgmisest Vaba Eesti Sõnast.



ERKÜ kutsub igas vanuses Ameerika eestlasi ühinema missiooniga tutvustamaks USAs elavate eestlaste huve ja muresid ning Eesti Vabariigi olemaolu, saavutusi ja julgeolukuvajadusi. Toetame eesti noorte- ja kultuuriorganisatsioonide püüdlusi säilitada eesti kultuuri ja keelt ja tutvustada, kasvatada eesti rahvast ka väljaspool Eestit.

Külastage meie kodulehte www.estosite.org, või võtke emaili teel ühendust: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Teie toetused on eestluse hoidmisel Ameerikas vajalikud. (Annetustšekid kirjutada EANC nimele ja saata aadressile: EANC, Exec. Director, 16 Pepperidge Rd., Monroe, CT 06468.)

Küsimustega pöörduge ERKÜ tegevjuhi poole: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Leelo Linask

ERKÜ tegevjuht