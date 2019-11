Balti filmifestival New Yorgis Skandinaavia majas on muutumas juba traditsiooniks

Film “Seltsimees laps” sai suure publikuhuvi osaliseks ning filmi autoril Moonika Siimetsal tuli (vasakul) filmi linastuse järgselt pikalt vaatajate küsimustele vastata. Fotod: Jaanika Peerna

7.–10. novembrini toimus New Yorgis Skandinaavia majas teine Balti filmifestival. Nelja päeva jooksul näitas festival Eesti, Läti ja Leedu viimaste aastate paremikku ning valikut arhiivifilmidest, mis kajastavad elu Balti riikides nii minevikus kui ka kaasajal. Festivali teema oli “Balti tee 30 aastat hiljem”.



Eesti filmidest valiti festivalile Eesti Vabariik 100 programmis valminud "Seltsimees laps" (režissöör Moonika Siimets), "Võta või jäta" (režissöör Liina Triškina-Vanhatalo) ja lühidokumentaalide kogumik "Juured" (režissöörid Moonika Siimets, Heilika Pikkov, Aljona Suržikova, Nora Särak, Anna Hints, Kersti Uibo).



"Seltsimees laps" lahkab Eesti minevikku, "Võta või jäta" puudutab tänast Eestit läbi üksikisaduse temaatika, "Juured" koondavad kuue eri põlvkonna naisrežissööri loomingu. Lisaks tuli näitamisele EV100 raames valminud telesarja "Pank" kaks esimest osa.



Festivali avasid 1989. aastal valminud kroonikafilm "Balti tee" (režissöör Ants Vill) ja Leedu režissööri Tomas Vengrise mängufilm "Motherland". Toimus ka festivali avavastuvõtt, kus tutvustati külalistele filme esitlema sõitnud režissööre. Eesti filme esitlesid režissöörid Moonika Siimets ja Liina Triškina-Vanhatalo ning produtsent Paul Aguraiuja.



“Festival läks üldiselt korda. See on suur aasta otsa kestev töö pisikese tiimiga,” kommenteeris festivali Eesti-poolne korraldaja, peakonsulaadi kultuurinõunik Jaanika Peerna.



Festivali ajal toimus ka kolme Balti riigi filmiinstitutsiooni esindajate koosviibimine, kus arutati festivali oleviku ja tuleviku üle.



Peerna sõnul on imetlust vääriv, et festival on omale publiku ja koha leidnud ning tugev partnerlus Skandinaavia Majaga on väga oluline. Korraldajatel on soov festivaliga jätkata ka tuleval aastal.



Jaanika Peerna sõnul oli festival seda suurt tööd väärt, aga oleks vaja töötada veelgi jõulisemalt laiema New Yorgi filmipubliku saalidesse toomisel.



“Leedul on rohkem kaasmaalasi New Yorgis kui Eestil – ja on tore, et nad festivali toetavad. Leedu avafilm “Motherland” oli ka välja müüdud ning sellel oli veel lisaseanss, mis oli ka välja müüdud.

Näha oli ka Läti kaasmaalaste toetust, eriti lastele suunatud animatsioonfilmi linastusel oli saal noort Läti publikut pungil täis. Eesti kaasmaalaste arv on väiksem ja sel aastal oli festivali külaliste hulgas neid eriti väikesearvuliselt. “Seltsimees laps” tõi kohale rohkem publikut, aga “Võta või jäta”, mis Skandinaavia Maja programmidirektori Kyle Reinhardi arvates oli tugevaim festivali film, linastus suhteliselt pisikesele, kuid sealjuures rahvusvahelisele publikule. Selge on see, et festivali tulevik peab vaatama publiku laiendamise suunas ja seda selle suurlinna kultuuripubliku hulgast”.

New Yorki Balti filmifestivali korraldajad on Eesti ja Leedu peakonsulaadid, Läti konsulaat, Eesti Filmi Instituut, Läti rahvuslik filmikeskus, Leedu filmikeskus, Skandinaavia Maja ja Ameerika Skandinaavia fond. Rahaline toetus tuleb Balti riikide valitsustelt ning Balti kogukondadelt New Yorgis.



Programmi kokkupanijad ja festivali korraldajad olid Balti konsulaatidest: Jūle Rozīte, Daris Dēliņš, Sondra Litvaitytė, Gražina Michnevičiūtė, Jaanika Peerna ning Skandinaavia Maja filmiprogrammi juht Kyle Reinhart.



Kärt Ulman