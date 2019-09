Ameerika eestlased tähistasid Balti keti 30. aastapäeva

Seattle‘i piirkonna eestlased, lätlased ja leedulased kogunesid laupäeval, 24. augustil Washingtoni Ülikooli campuse juures, hoides kätest ringi ümber Drumheller’i purskkaevu. Seattle Estonians joined with fellow balts, Latvians and Lithuanians to commemorate the 30th Anniversary of the Baltic Way which took place in 1989. Participants in Seattle included individuals who took part in the original human chain that streched from Tallinn to Vilnius. Kristi Urv, Seattle Eesti Selts. Foto: Seattle Estonian Society/ Seattle’i Eesti Seltsi Facebooki leht

Baltimaade esindajad Chicago kesklinnas Balti keti aastapäeva tähistamas. Foto: M. Jaanimägi

23. augustil möödus 30 aastat ainulaadsest demonstratsioonist Balti riikides, mis saavutas maailma tähelepanu ning on siiani rahvaste silme ees kui effektiivne, rahulik ja igati tsiviliseeritud vabaduse eest seisev meeleavaldus.

Piltlikult on see siiani pealtvaatajate mälusse graveeritud. Ka USAs jälgisid seda fenomeni ning elasid kaasa tuhanded baltlased ja nende sõbrad, kes ühtlasi hoidsid hinge kinni, et Nõukogude Liidu võimud ei tõstaks relvi ning et osalevad eestlased, lätlased ja leedulased ei kaotaks üksmeelt ja kindlat rahulikku meelt. See balti kett oligi vabaduse suunas suur ja peaaegu uskumatu murrang, mille eest oleme siiani tänulikud.



Selle nimel kogunesid taas 23. augustil Balti riikide (nüüd küll vabariikide) pojad ja tütred, valitsuse esindajad, kodanikud ja sõbrad, et meenutada kurja ajalugu (nüüd tuntud “musta lindi päevana”, st. Molotov-Ribbentropi salaleppe allkirjastamispäevana) ning selle kohutvaid tagajärgi. Kokku tulles aga meenutati ka seda laialdast üksmeelt ning ühtekuuluvustundest kasvavat julgust, mis hoovas neist, kes seisid käsikäes ja õlg-õla kõrval.



Nüüd 30 aastat hiljem tulid eestlased-lätlased-leedulased kokku üle USA ja mujal maailmas, et avaldada tänulikkust sündmusega võidetud saavutuste eest ning pühitseda Eesti, Läti ja Leedu Vabariikide iseseisvust. Nii noored kui vanad, eestlased, baltlased ja ka muu rahva esindajad Ameerikas tulid kokku, hoides meie lippe kõrgel, hoides kätest kinni ja lauldes meiega koos vabaduse nimel.

CONNECTICUTIS tehti seda kuulsas Elizabeth’i pargis, West Hartfordi linnas, kus mitu aastat varem olid Balti riikide esindajad kokku tulnud asetama kommunismiohvritele mälestuskivi ja istutama vabadust sümboliseerivat “weeping cherry” puud. CES esimehe, ühtlasi ERKÜ esindukogu liikme Jaak Rakfeldti sõnul sümboliseeris langenud ja nüüd taasistutatud puu vabadust; vabaduse eest, nagu puu eest, tuleb alati hoolt kanda, selle eest tuleb järjekindlalt seista ja selle eest kosta.



Kogunenud rahvas laulis nii läti, leedu kui eesti keeles Baltic Way laulu ja sellele järgnes kõlavas kooris God Bless America. Teatavasti ei tunnustanud Ameerika Ühendriigid Eestis, Lätis ja Leedus valitsevat nõukogude võimu legaalseks ning selle eest oleme tänulikud. Tänaseks on kolm Balti riiki, sh. ka Eesti, ÜRO, NATO ja Euroopa Liidu täisliikmed. Connecticutis peetud aktusel loeti ette senaator Chris Murphy allkirjastatud diplom, antud eeskujuliku algatuse eest.

Kohaliku leedu seltsi juht võttis ka liigutavalt sõna, meenutades kuidas visati Balti ketis osalejatele õisi lennukist ning kuidas valitses rahu ja hingejulgus ja ühistahtmine iseseisvuse nõudmisel. Ta kutsus ette kolm naisterahvast, kes olid 30 aastat tagasi ise osalenud Balti ketis. Ka kohalolevate eestlaste seas oli algses Balti ketis osalejaid. Mainiti, et reedehommikustest uudistest sai lugeda, et Hong Kongis olevat rahvamass ka algatanud “Balti keti eeskujul” vaikse vabaduse demonstratsiooni ning sooviti õnne ja vastupidamist.



Käest kinni hoides tekitati ka inimestest ahel, lipud lehvisid, sinisest taevas ilmus päike ning kõlas laste naeruhäält. Üritusel oli kohal mitu meedia väljaanet, sh. Hartfordi televisooni kanal.



Jaak Rakfeldt