Long Islandi Laste Suvekodu lõpetamine

Parima kasvandiku auhinna pälvis Vivienne Jones. Eva Ensmanni foto

Oleme siin koos olnud kaks ja pool imeilusat nädalat. Sel suvel meil on olnud üks suur Suvekodu küla, kus on aidatud ja tehtud Suvekodu jaoks palju tööd. Esiteks, ma soovin tänada Eesti New Yorgi Haridusseltsi presidenti, härra Toomas Sõrrat. Suur tänu Long Islandi Eesti Kodu Majandava Toimkonna kuldsete kätega esimehele Craig Pratkale ja Valdur Pratkale, kes on Suvekodu alati toetanud.



Terve aasta hoolitsevad Colleen ja Karl Wichman selle Eesti maja, hoonete ja krundi eest. Lisaks hoidmisele parandavad nad meie suvist kodu. Karl ja Colleen näevad palju vaeva aasta jooksul ja me oleme väga tänulikud neile. Suur tänu Mart Wichmanile, kes aitab alati hädast välja, kui midagi on katki.



Täname Annika Saukast ja Urmas Ruutot, kes värvisid lumivalgeks meie lipumasti.



Ja me oleme eriti tänulikud meie “köögiorjadele”. Linda Hubschmidt ja Karin Krause, kes olid siin kogu aeg. Lisaks olid mõlemad ka meie ostlejad. Marga Liivak aitas kaks nädalat ja Vilve Ladon aitas ühe nädala. Marika Chasse, Erika Bajars ja Mari Teedla aitasid kaasa ka köögis.



Siim Vanaselja ja Ilmar Tamm valmistasid meile rebitud sealiha. Suur tänu teile.



Sellel aastal oli meil paar erilist külalist, kes jagasid oma talenti meie lastega. Aitäh neile. Sarina Ashford õpetas lastele iluvõimlemistrikke pallide, rõngaste ja lintidega. Magnus ja Stefan Skonberg tegid lastega võrkpallitrenni.



See laager ei oleks teoks saanud ilma minu kaasdirektori Lili Põldmäe väsimatu tööta. Sel suvel oli Lili Põldmäe meie peakokk. Toit oli väga tervislik ja maitsev.



Ma olen nii tänulik ESFUSA’le, kes toetas meie eesti keele õpetuse projekti. Tänu nende toetusele oli meil kaks eesti keele õpetajat: Karl Pütsepp ja Maili Koorep. Mõlemad on kodueestlased ja õpivad eesti keele õpetajateks Tartu Ülikoolis. Et nad olid meie laste õpetajad, oli uskumatu ja nii tore.



Mälestame Ann Kathleen Kallast, kes suri mais ja Tiido Kallast, kes suri juulis. Südamlik kaastunne tervele perele. Tänu perele, in lieu of flowers, sai Suvekodu annetusi pr ja hr Kallase mälestuseks. Aitäh kõigile, kes annetasid.



Ma veelkord tänan väga kõiki inimesi, kes aitasid selle laagri teoks teha.



Nüüd ma tahan tänada kõige tähtsamaid inimesi, kes on olnud meie lastega kõige tihedamas kontaktis – meie kasvatajad.

Kasvatajad: Tagumine rida (vasakult paremale) - Andrew Hubschmidt, Magnus Põldmäe, Cedrik Moore, Aksel Põldmäe, Julia Aasmaa, Alina Puskar, Kati Smith. Esimene rida (vasakult paremale) - Tia Puskar, Elise Ashford, Elena McGovern, Maara Ensmann.



Keskmiste poiste kasvatajad: Magnus Põldmäe ja Andrew Hubschmidt.



Suurte poiste kasvatajad: Cedrik Moore ja Aksel Põldmäe.

Parim kasvataja: Aksel Põldmäe.



Keskmiste tüdrukute kasvatajad: Tia Puskar, Julia Aasmaa, Elise Ashford ja Elena McGovern.



Suurte tüdrukute kasvatajad: Maara Ensmann, Kati Smith ja Alina Puskar.



Meil on parima kasvataja auhind. Parim kasvataja on inimene, kes lastega hästi aega veedab, kuid samas hoiab nad hädaohust eemal. On inimene, kes alati naeratab. See inimene on alati nõus ükskõik kus ja millega aitama, ta on eeskujuks meie lastele ja tunneb oma tööst rõõmu. Selle aasta auhinna saaja on Aksel Põldmäe.

Laagrilapse auhinnade võitjad: Adrian Jones, Liisi Ladon, Siiri Ensmann, Kristina Einberg, Allison Vilms, Marta Tammiksaar, Roosi Ahas, Elena Korts-Pärn.



Järgmiseks on auhinnad laagri lastele. Kõige entusiastlikum sportlane on Adrian Jones. Kõige entusiastlikum ujuja on Liisi Ladon. Tantsis kõige suurem hooga: Siiri Ensmann. Eesti keel: selle auhinna saab laps, kes kõige rohkem püüdis kasutada eesti keelt iga päeva suhtluses, neid on kaks – Allison Vilms ja Kristina Einberg. Kõige paremad lauljad on Roosi Ahas ja Marta Tammiksaar. Meie kunstiauhinna saab kõige kunstilisem hing – Elena Korts-Pärn.

Kõige parema laagrilapse auhind on väga sarnane parima kasvataja auhinnaga. See on laps, kes on alati abivalmis ja positiivne, saab teiste lastega hästi läbi, näitab huvi uute asjade vastu ja aitab meie laagrielu muuta igati nauditavaks. Selle aasta auhind kuulub Vivienne Jones’ile.



Fotod: Eva Ensmann