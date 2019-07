VAHVA NÄITUS CHICAGOS

Linnusilma vaade Eesti näitusele Chicago kesklinnas. Foto autor: Tuuli Remmel

Nagu varem Vaba Eesti Sõnas teatatud, “külastas” juuni alguses Chicagot Eestit tutvustav näitus “MASTERS OF OUR OWN HOMES: ESTONIA AT 100.” See toimus tänu Eesti Kultuuriseltsile Chicagos, mille esinaine on Liivika Koren. Üle 40 inimese töötas sellega. Niisuguse suure näituse teostamine vajab palju tööd, millest inimesed, kes sellega ei tegele, alati aru ei saa.



Esiteks tuli leida vastav koht, kus näitus haaraks tähelepanu ja kus paljud seda näeksid ja kuhu oleks võimalik luba saada. Otsustati, et Daley Plaza Chicago kesklinnas oleks kõige sobivam, sest sealt kõnnib läbi iga päev mitu tuhat inimest, kes töötavad linnas või kellel on tegemist mõne linna või valla asutusega. Daley Plaza asub linnavalitsuse ja Illinois’i osariigi hoonete vastas ja Cook County kohtumaja asub selle taga. Pealegi külastavad asukohta paljud turistid, et kuulsa kunstniku Pablo Picasso skulptuuri nautida.



Load, kindlustused, transport, julgeolek ja muu kõik maksab raha ja oli vaja raha hankida. Oli vaja ligi $20,000 dollarit. Õnneks oli inimesi, kes leidsid, et see on väärt projekt ja avasid oma rahakotid. Suuremad toetajad ja partnerid olid Okupatsioonide ja Vabaduse muuseum VABAMU, Eesti Kultuuriministeerium, Integratsiooni Sihtasutus Eestis, Mart Ojamaa, Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides, Barbara Bradford ja paljud teised organisatsioonid, firmad ja eraisikud. Organisatsioonid ja firmad on välja toodud kultuuriseltsi veebis estoniansinchicago.com/exhibitionee100/



Liivika Koren’i abikaasal on umbes 50 miili eemal Kenosha, Wisconsinis hoiuhoone, kus sai näitust hoiustada enne üles panemist. Ülespanemine oli omaette projekt, mis võttis rohkem kui päeva aega ja sellega tegid suure töö Jaan Karukäpp ja Meelis Saareoks. Suureks abiks olid veel Leonard Koren, John Teetsov, Eero Pikat, Ivo Milistver, Kenneth Holter ja kümned teised abikäed.



Näitust Chicagos kajastasid mitmed uudisteportaalid Eestis ja samuti ka blogileht Spudart. CBS2 telejaam on üle tee ja näitust oli võimalik näha, kui päevauudiste ajal näidati Daley Plaza’t.



Avatseremoonia pühapäeval 2. juunil oli suurepärane suvisel päikesepaistelisel keskpäeval. Ligi 50 eestlast ja veel ameeriklasi, kes mööda kõndisid, võtsid osa. Liivika Koren oli teadustaja ja tänas kõiki, kes kohal olid ning kes olid aidanud selle näituse teoks teha. Avapalvuse ütles E.E.L.K. Chicago Esimese Koguduse diakonõpetaja Gilda Karu, kes õnnistas ka kohalolijaid ja näitust. Järgmisena rääkis EV Chicago aukonsul Eric Harkna, kes tervitas osavõtjaid ja rääkis, kuidas eestlastel on olnud tähtis osa Chicagos Eestist põgenemisest saadik ja nad on ikka aktiivsed ja silmapaistvad. Ta kiitis näituse läbiviimist.

Kohalolijaid tervitas ka Marko Koplimaa, EV Saatkonna asejuht Washingtonis. Hr Koplimaa rääkis Eesti saja aasta juubelist. Ta kiitis seda ettevõtmist, et näitus toodi Chicagosse ja mainis, et see oli tema esimene kord Chicagos ja oli väga meeldiv. Kohalolijad arvasid, et temal on kindlasti vaja kunagi tulevikus jälle tulla. Järgmisena tervitas rahvast Californiast kohale tulnud EAS’i (Enterprise Estonia) direktor Andrus Viirg Silicon Valley’st. Enterprise Estonia oli üks näituse partnereid ja hr Viirg rääkis ka Eesti suurtest saavutustest elektroonilise kommunikatsiooni vallas. Chicagos olles osales hr Viirg ka vastuvõtul 1. juunil Ille Sutti kaunis kodus Kildeeris Chicago äärelinnas, kus ta rääkis Enterprise Estoniast ja selgitas selle organisatsiooni tööd. Lõppuks võttis veel sõna Gilda Karu kui kauaaegne Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides esinduskogu liige ja endine juhatuse liige.

Ta rääkis, et oli sobiv, et see näitus on Daley Plaza’l, sest seal toimusid Eesti okupatsiooni ajal meeleavaldused koos lätlaste ja leedulastega, et Balti maadele vabadust nõuda. Kolmkümmend aastat tagasi 23. augustil, kui Baltimaade rahvad hoidsid üksteisel käest kinni, et teha Balti ketti, siis kohapealsed Balti rahvad Chicagos tegid sama Daley Plaza’s. Gilda Karu hoiatas, et peame ikka tugevad olema ja Eesti vabadust kaitsma ning Eestit ikka tutvustama nii palju kui võimalik ja et näitus annab selleks hea võimaluse.



Peale sõnavõtte lõigati läbi pael, millega kuulutati näitus ametlikult avatuks. Chicago Eesti kooli noored esinesid paari lauluga ja kõik tõmmati kaasa ringmänguks „Me lähme rukkist lõikama.“ Oli tore ja lõbus olemine, mis väärikalt tähistas veelkord Eesti suurt juubelit.



Näitus oli avatud päevavalguse tundidel kuni kolmapäeva, 5. juunini. Sirje Press oli rahvariietes kohal, et küsimustele vastata ja inimestele Eestist rääkida. Nüüd on näitus jälle maha võetud ja teel tagasi Eestisse. Mälestused sellest aga jäävad kauaks ajaks.



Eesti Kultuuriselts Chicagos püüab rahvast kokku tuua kultuurilisteks ja muudeks programmideks. Nad püüavad ka Eestit tutvustada kohapealsetel rahvusvahelistel üritustel. Rohkem infot on leida organisatsiooni veebilehelt: www.estoniansinchicago.com



Gilda Karu