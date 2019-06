EÜSi New Yorgi koonduse koosviibimine

Ees: Andrus Ers, Enn Künnapas, Jaak-Erik Leino, Braien Otsla, Carl Skonberg, Magnus Skonberg; taga: Agu Ets, Stefan Skonberg. Autori foto

Mai alul kogunesid New Yorgi lähedal elavad EÜSi liikmed ja noorliikmed koosolekuks ja referaadi õhtuks Carl Skonbergi Põhja New Jersey kodus.



Koosoleku avas koonduse esimees Carl Skonberg, kes andis ülevaate õhtusest tegevusest. Esiteks on taas päevavalgele tulnud New Yorgi EÜSi traditsiooniline külalisraamat. Nahkkaantega albumis, kus EÜSi vapp kaanel, on läbi aegade kokkutulnud isikute allkirjad ja kommentaarid. NY koondus võtab raamatu taaskasutusele ja kannab oma viimased tegevused sisse.



Teiseks, õhtul esitatakse neli referaati, millest kaks on Skype-i kaudu – üks Montrealist Kanadast ja teine Pittsburghist Pennsylvania osariigist. Kolmandaks nimetas esimees, et New Yorgi koondus on toetanud auvilistlase Vello Salo matust 500 EURi annetusega. Vanamees Agu Ets andis ülevaate matusest, mainides et selts oli auvalves kirikus ja kalmistul, kandis puusärgi kirikusse, Pirita kloostrisse ja muldasängitamiseni Metsakalmistul. Peied peeti EÜSi Tallinna korteris, kuhu oli tulnud ka Tartust arvukalt seltsi liikmeid Vello Salot ära saatma. Agu rõhutas, et EÜS saadab oma seltsivennad viimasele teele suure austuse ja pidulikkusega.



Lõpuks arutati sel suvel Eestisse minekut ja kuidas loodetakse seltsivendadega kokku saada, kas Tallinnas või Tartus. Peale koosoleku lõppu valmistuti referaatide jaoks.



Karl-Mark Kumm, kes esines skype-i kaudu Pittsburghist, kirjeldas oma vägevat külaskäiku Eestisse läinud aasta kevadel, kus osales EÜSi aastapäeva üritustel Tallinnas ja Tartus. Aastakoosoleku raames nägi ta Tartu EÜSi Maja Vapitoas värvide andmist ning kohtus Soome sõsarseltside esindajatega, kes semestriks Tartus õppimas.



Jaak-Erik Leino, kelle isa ja vanaisa olid EÜSis, rääkis islamiterroristidest ja kuidas neid värvatakse ja kasutatakse ründamiseks. Jaak-Erik on New Yorgi linna politsei detektiiv, kes viimast kolm aastat töödanud terrorismivastases erirühmas. Ta rõhutas, kuidas terroristide rakud on nähtamatult igal pool, sest paljud on oma elumaa teise ja kolmanda põlve kodanikud.



Kolmanda referaadi pidas Cedric Moore, kes esines skype-i kaudu Montreal Kanadast. Tema rääkis muusika maailmast ning kuidas loovate kunstnike sissetulek on langenud tänases ühiskonnas, kus enam ei osteta plaate ega CD-sid, vaid lihtsalt kuulatakse muusikat otse internetist. Mitme näite toel rõhutas ta, kuidas isegi maailmakuulsad ansamblid saavad ainult mõne protsendi kogu tulust, mis nende töö sisse toob.



Braien Otsla alustas referaati lühikese ülevaatega oma elust, kus ta on mitmest raskusest üle saanud. Elukogemused ja õppused on andnud talle kõva vundamendi, et läbi lüüa oma valitud töökohas, mis on New Yorgi linnas üürikorteri maaklerina. Oma referaadis valgustas ta New Yorgi üürikorterite turgu ning millised olulised tegurid seal mängivad.



Peale lühikest erakoosolekut, otsustati värvid anda Jaak-Erik Leinole ja Braien Otslale. Sellele järgnes traditsiooniline õllelaud, millele vanamees oli valmistanud lühikese ülevaate õllelaua korrast ja kommetest. Igati tore olemine, kus palju vestlust ja arutusi mitmel teemal.



Agu Ets

