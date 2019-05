Kanada ajaleht Eesti Elu palub abi!

Tartu College, Eesti Elu ajalehe ja veebilehe www.eestielu.ca toetaja ning omanik, tunnustab meie ajalehe olulist rolli Eesti kogukonna säilitamisel. Tartu College’i juhatusena oleme kohustatud teatama kõigile lehe tellijatele, lugejatele ja kogu Eesti kogukonnale, et Eesti Elu tegutseb suure ärikahjumiga.

2018.a. oli Eesti Elu tegelik ärikahjum $68,000 ja 2017.a. $49,000. Võttes arvesse eelnevate aastate korrigeerimisi, on deklareeritud 2018.a. kahjum $114,000 ja 2017.a. $69,000. Põhjuseks on tasuliste lugejate arvu järsk langus kõigest 900 lehe tellijani ja suurenevad tegevuskulud. Kuigi ajalehe kulud on ettevaatlikult hallatud, moodustab iga-aastane $84,000 suurune postikulu 25% kõigist kuludest ja on aina tõusev number.



Tartu College koos Eesti Elu meeskonnaga on kahjumist välja tulemiseks kasutusele võtnud järgnevad meetmed. Hetkel on käsil lugejate küsitlus. Oleme loonud algatused uuendamaks lehe sisu ja formaati, et tõsta nii paber- kui ka veebilehe loetavust ja asjakohasust. Arendame ja hoiame pidevat koostööd erinevate kogukonna gruppidega, et tagada lehele toetus ja reklaam. Oleme teinud avalduse valitsusele, et saada osa nendepoolsest meedia väljaannete toetusest. Otsime alternatiivseid meetmeid lehe odavamaks kohaletoimetamiseks ja kaalume ka lehe väljaandmist kaks korda kuus.



Kõrgete prindi- ja postikulude tõttu tõusis lehe tellimishind esimest korda alates 2009. a. Eesti Elu majandustegevus on nüüdsest täielikult integreeritud ja hallatud Tartu College’i raamatupidamissüsteemi poolt ja meie majandustulemusi revideerib MNP, üks suurimaid raamatupidamisfirmasid.



Tartu College tunnustab Eesti Elu väärtust meie kogukonnas. Seitseteist aastat tagasi, kui lehtede Meie Elu ja Vaba Eestlane tulevik oli ohus, ostis Tartu College mõlema lehe tellijaskonnad. Nimetatud ajalehed koondusid ühise nime alla – Eesti Elu. Eesti Elu on keskne uudisteallikas, mis kajastab kohaliku kogukonna olulisi sündmusi ja küsimusi nii meie diasporaale kui Eesti lugejatele. Tartu College astus lehe omanikurolli, et tagada Eesti Elu tegevusele stabiilne tugi, kuid pidev ja aina kasvav kahjum on väga murettekitav.



Me tunnustame igat ustavat lehe tellijat ja oleme Teile väga tänulikud. Palume hakata tellijaiks ka kõigil, kes loevad ainult Eesti Elu veebilehte. Veebilehe sisu uuendamine ja ülalpidamine on eraldiseisev ning suur kulu. Meil on vaja kõigi Teie tuge, et jätkata Eesti Elu veebiversiooni pakkumisega. Me palume kõigil kogukonna liikmetel hakata lehe tellijateks – sellega toetate mitte ainult ajalehte, vaid ka kogu Eesti kogukonna elujõulisust Torontos. Ükski käesolev algatus ei ole piisav, kui meil ei õnnestu tõsta aina langevat lehe tellijate arvu.



Tartu College usub, et Eesti Elu olemasolu ja väärtus on meie kogukonna tulevikuks eluliselt tähtis. Täname Teid kõiki toetuse eest. Koos Teie abiga jõuame veel parema, teadlikuma ja jätkusuutlikuma Eesti Elu väljaandeni.

Tartu College’i nimel,

Jaan Meri, juhatuse esimees

ja juhatuse liikmed:

Anne Agur, Peeter Einola, Rein Ende, Anne Meema, Allan Meret, Andres Meri, Suit Olvet, Reet Oolup, Anne Õsso, Tõnu Tõsine