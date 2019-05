Minister sunniti väidetava vägivaldsuse tõttu tagasi astuma

President Kaljulaid kandis riigikogus sõnumiga dressipluusi ja lahkus Marti Kuusiku vandeandmise ajal saalist. Kuusikule ei olnud sel hetkel veel süüdistustki esitatud, rääkimata tema süüdimõistmi-sest. Toimunud oli vaid päevalehtede meediarünnak, mis põhines anonüümsetel kuulujuttudel. Foto: ERR

Kas põhjus võib peituda hoopis ministri lubaduses uurida e-valimisi?

Teisipäeval, 30. aprillil astus IT ja väliskaubanduse ministri kohalt tagasi Marti Kuusik (EKRE), kes vaevalt 29 tundi tagasi oli ametisse kinnitatud. Ministrikandidaadina kinnitas Kuusik, et hakkab tõsiselt uurima e-valimiste seaduslikkust, tellides sõltumatu auditi ja testides e-valimiste turvalisust.



Esmaspäeval, 29. aprillil, vahetult enne valitsuse ametissekinnitamist riigikogus, avalikustasid Eesti Ekspress ja Eesti Päevaleht info, mille kohaselt on Kuusik oma praeguseks eksabikaasa Karin Kuusiku suhtes aastaid tarvitanud vägivalda, mis on päädinud isegi naise mõlema käeluu murdumisega. Info allikad jäid anonüümseks ning info said kõik kolm päevalehte korraga.

Valitsuse ametissekinnitamisel lahkus president Kersti Kaljulaid demonstratiivselt saalist, kui järg jõudis Marti Kuusikuni. Ka kandis president riiete peal dressipluusi kirjaga “Sõna on vaba”.



Kui seekord näitas president oma otsest sallimatust väidetava vägivalla suhtes, siis 2016. aastal, kui tuli tõestatult ilmsiks, et lavastaja Tiit Ojasoo on peksnud oma kaasnäitlejat käte ja jalgadega, leidis president Kaljulaid, et naisepeksja on ära teeninud andestuse ning andis talle hoolimata laiaulatuslikest protestidest tellimuse lavastada Eesti iseseisvuspäeva kontsert.



Esmaspäeva, 29. aprilli õhtul algatasid politsei ja prokuratuur info kontrollimiseks ka kriminaalmenetluse. Teisipäeva, 30. aprilli õhtul teatas Kuusik oma tagasiastumisest, olles ametis olnud vaid 29 tundi.



Portaal Uued Uudised kirjutas artiklis “Kas Marti Kuusiku lintšimise tegelik põhjus võis olla tema lubadus võtta luubi alla e-valimised?”:



“Me ei tea, kas Marti Kuusiku eraelu puudutavatel kuulujuttudel on midagi pistmist tegelikkusega. Loodetavasti selgitab selle välja uurimine. Küll aga teame me seda, et kuulujuttude levitajatel oli väga kaalukas põhjus mees oma kohalt kiiremas korras maha võtta. Kuusik lubas võtta pulkadeks lahti e-valimised – tellida sõltumatu audit ja testida e-valimiste turvalisust.



Sest kujutage ette, mis juhtub siis, kui uurimine peaks kinnitama, et e-valimisi on kõik need aastad Reformierakonna kasuks võltsitud… See muudaks illegitiimseteks kõik need valitsused, milles oravapartei 17 aastat võimul olles osales. Järgneks vähemalt 10-palline poliitiline maavärin nii Eestis kui Euroopas. Kümned ja kümned inimesed võetaks riigivastase kuriteo sooritamise eest vastutusele. Selliste arengute ärahoidmine on Reformierakonnale ja nende käsilastele elu ja surma küsimus.”



Uus siseminister Mart Helme kommenteeris juhtunut avaldusega meediale, milles ütles muuhulgas:

“Pean täiesti vastuvõetamatuks, et inimeste elu on hakatud Eestis hävitama ilma uurimise ja kohtuotsuseta ning anonüümsetele kommentaaridele toetudes.



Pean vastuvõetamatuks, et poliitilise ärategemise nimel on hakatud jalge alla talluma süütuse presumptsooni kui õigusriigi kõige olulisemat printsiipi. Süütuse presumptsiooni põhimõtte vastu eksis esmaspäeval riigikogus rängalt president Kersti Kaljulaid.



Näen, et pean siseministrina hakkama taastama Eesti põhiseaduslikku korda, mille järgi kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus.



Toetan Marti Kuusiku otsust ministriametist lahkuda ning keskenduda enda ja oma pere kaitsmisele. Soovin õiguskaitseorganitele edu tõe väljaselgitamisel.“



VES/meedia