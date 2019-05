Järvemetsal peeti Eesti Skautide ja Gaidide Sõprade Seltside Liidu USA-s 2019. a. üldkoosolek

ESGSSL USAs aukonsul Johannes Kaivu nimelise peamaja ees peale 2019. a. üldkoosolekut. Elagu skautlus ja gaidlus! Ees: *Virve Kai Bulla; *Rich Lepik, ESGSSL esimees; *skm Mart Kobin; *skm Leelo Linask; gdr Tiina Ets (Eesti Gaiderkogu Koondis USAs esinaine); Alex Pillion; Merike Kangro; *skm Gunnar Tamm (Eesti Skautmastrite Kogu USAs Koondise esimees). Taga: *Richard Morge;, Jr. (Põhja NJ ESGSS, esimees); *nskm Rein Uibopuu; Linda Linask (Conn. ESGSS, esinaine); nskm. Ivan Kavoleff (Lakewoodi ESSi laekur); *Niels Puström; skm. Toomas Kilm; *nskm Peeter Tõõtsov; Kristine Geary; Häly Laasme; *skm Allan Laupa; *nskm AJ Laupa. (Juhatuse liikmed märgitud *; juhatuse liige *gdr. Katrin Pillion puudus). Foto: gdr. Leena Kangro

Eesti Gaidi- ja SkaudiSõprade Seltside Liit USAs (ESGSSL/FAAEY) pidas 2019. aastakoosoleku pühapäeval, 8. aprillil Järvemetsa laagrialal (Jackson, New Jersey’s). Truult kohale ilmunud volinikud esindasid kõiki viite liikmesorganisatsiooni. Kohtuti aukonsul Johannes Kaivu nimelises peamajas, mille ees lehvisid kaunilt Eesti lipud; kevadine ja karge õhk hoidis meeleolu värskena. ESGSSL USAs esimees skm Mart (Mati) Kobin avas koosoleku, tänades kohaletulijaid ning meeles pidades ka eelkäijaid ning sel aastal igavikku lahkunud liikmeid ja tegijaid. Koosolekul mälestati eraldi ka möödunud aastal maisest elust lahkunud kauaaegset ESGSSL USAs endist juhatuse sekretäri ja liiget Irene Verderit. Liikmesorganisatsioonid teavad, kuivõrd sõltuv ESGSSL on vabatahtlike toetusest nii rahalises kui ka ajalises (töö) mõistes.



Koosolekul esitati põhjalik ülevaade 2018. aastal tehtud töödest ja uuendustest, sh suuremad remonditööd ning läbiviidavate tööde jaoks rahakorjamised ning finantsolukorra tugevdamiseks planeerituid tegevused.



Koosolekut juhatas skm. Gunnar Tamm. Esimest aastat ametit pidanud ESGSSL USAs laekuri ametit pidanud Richard Lepik kandis ette Liidu rahalise seisu ning esitas ka tuleviku väljavaateid, sh plaane sissetuleku suurendamiseks jne. Revisjonikomisjoni liikmed Häly Laasme ja Linda Linask kinnitasid Liidu raamatupidamise põhjalikuks, organiseerituks ja heaks. Soovitati edaspidi otsida uusi võimalusi kulude vähendamiseks ning ka edaspidi seada projekte ja kulutusi prioriteetide kaupa. Koosolekul arutati ka juhatuse pakutud tegevuskava. Suurim ettenähtud 2019. a. projekt on peamaja katuse uuendamine ning sellega seotud tööd. Tõepoolest on see kulukas, aga hädavajalik ettevõtmine, mida edasi ei tohi lükata. On ka palju teisi remonditöid ning uuendusi teoksil. Järvemetsa 2019. a. üldtalgute esimeseks kuupäevaks kinnitati 8. juuni. Kuupäeva lähenedes tuleks vaadata infot www.jarvemetsa.org ning samuti Facebookist Järvemetsa laagri lehelt. On kavas väljakuulutada teisigi talgute kuupäevi lisaprojektide läbiviimiseks. Talgute mõte on kindlustada laagri valmisolek noortele enne nädalalõpu- ja suuremate laagrite algust, et laagri ajal oleks skautidel ja gaididel turvaline ja kaunis ala, kus näha ning kuulda looduse hääli ja metsavõlu vaikust ning samuti elada ning õppida linnaelust väljaspool.



Liidu esimeheks valiti tagasi skm. Mart Kobin, kes tänas juhatust ning seltside esimehi ja abilisi. Ta rõhutas, et Järvemetsa on skautide ja gaidide kodu ning tuleb anda endast kõik, et see kaunis ja kallis koht säiliks tervena ja heas olukorras nii majanduslikult kui ka looduse vaate vinklist. Nagu ikka, ESGSSL töö ja Järvemetsa olemasolu sõltub lahkete annetajate toetusest. Suur tänu eesti ühiskonna suurtoetajatele USAs: Eesti Rahvuskomiteele Ühendriikides ning Eesti Abistamiskomiteele, kes on taas lahkelt aidanud majandada suurimaid uuendusi Järvemetsal. Ka suur aitäh eriti lahkele anonüümseks jääda soovinud annetajale. Liit ise on ka võtnud suuri samme kassatervise heaks, sh tegutsenud, et vähendada kinnisvaramaksude koormust. Samuti südamlik tänu neile üksikannetajatele ja ka peredele, kes on heategevuse mõttes annetanud Järvemetsa toetuseks või lausa arvestanud Järvemetsa tulevikuga oma päranduse planeerimisel. Raha kogumiseks on loodud Järvemetsa Preservation Fund, mis korjab raha aastaringselt, vt. www.jarvemetsa.org või Facebookist Eesti Skaudi- ja Gaidi-Sõprade Seltside Liidu USAs lehel. Annetustsekid on endiselt elulised ja võetud vastu suurima tänuga: tsekk kirjutada FAAEY, Inc. (Federation of Associations for the Advancement of Estonian Youth, Inc.) ning saata ESGSSL USAs postiaadressile: FAAEY, Inc., c/o Treasurer: Rich Lepik, PO Box 1107, Jackson, NJ 08527. FAAEY, Inc. on registreeritud 501(c)3 mittetulundusorganisatsioon; annetused on tulumaksust mahaarvestatavad.



Koosoleku ametliku osa lõppedes tänati pererahvast ning õnnitleti esimehest sünnipäevalast. Juhatuse liikmete nimed on märgitud ühisfoto allkirjas. Küsimustega võib pöörduda ka liidu sekretäri poole, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel 978 397 0020. Toetame eesti skaute ja gaide USAs.



Leelo Linask