Miks Eesti maksud sõidavad?

Iga natukese aja tagant leiutatakse eesti keelede mõni uus sõnapaar. Miski, mis kirjeldab antud hetke olukorda ja millest arusaamine kümne või kahekümne aasta pärast on täiesti arusaamatu.

Aasta tagasi kuulsime me näiteks mõistet “tööriistakast” – mille oluliseks sõnumiks on susserdamine riigi rahadega, näiliselt uue Eesti brändi loomine, midagi sellist, millest aru ei saa ei välismaalased, kellele see suunatud on, ega ka eestlased ise. Tüüpiline õhumüümise projekt, mis varsti kindlasti jälle uue hoo sisse saab, kui tarvis valimistejärgseid erakonna võlgasid maksta.

Selle aasta vabariigi aastapäeva ajal kerkis aga esile üks kummaline sõnapaar – “maksud sõidavad”. Praegugi võib Eesti teedel näha sellise kirjaga autosid, millel kahel pool trikoloorid – ühel poole Eesti ja teisel poole Läti oma.

Veebruarikuus võis seda sõnapaari kuulda iga päev. Meedias räägiti sellest halvustavalt, vaesem Eesti aga kõneles sellest kui vajalikust protestiaktsioonist.

Mis see siis tähendab? Nimelt on juba aastajagu lõunaeestlaste pilgud olnud pööratud Läti poole. Lätist käiakse toomas viina, bensiini, toitu ja ehitusmaterjale. Sest need on seal niipalju odavamad kui Eestis. Hullem veel, kui varem elas Põhja-Eesti soomlaste alkoturismist, siis nüüd on see turg kahanemas, soomlased käivad spetsiaalsete bussidega Lätis viina järel.

Eelkõige räägitaksegi viinast. Ja seda sotsiaaldemokraatliku ministri Jevgeni Ossinovski algatusel vastu võetud otsusest tõsta teatud kaupade aktsiisi, lootes nii lappida riigieelarve auke. Muidugi on sotside otsus ühelt poolt hea, teoreetiliselt peaks nii vähenema alkoholitarbimine, paranema inimeste tervis ja ühtlasi leiduma raha oluliste riigi funktsioonide parandamiseks.

Paraku hääletas enamus eestlasi Ossinovski idee vastu kummidega. Sõna otseses mõttes. Raha riigieelarvesse jäi laekumata suure puudujäägiga. Inimeste elujärg pole aga sugugi paranenud.

Samas on iga teine eestlane nüüd aasta jooksul käinud Lätis.

Pean tunnistama, et kuigi elan Läti piirist vaid sajakonna kilomeetri kaugusel, polnud ma 20 aasta jooksul käinud Lätis. Küll tegin seda oma lapsepõlves, Riia oli lõuna-eestlasele lähem ja kodusem linn kui näiteks Tallinn. On need mingid vanad Liivimaa mõjud, mis meie käitumisse pugenud on, aga nende 20 aasta jooksul polnud lihtsalt Lätti asja, keel on nendega erinev ja paratamatult tuleks Lätis palju kasutada vene keelt, aga seda lihtsalt ei taha.

Tõsi, mõned korrad sai

sõidetud laia ilma läbi Riia

lennujaama, sest lätlaste Air

Baltic’ki on tunduvalt odavam,

kui meie oma lennufirma.

Ja kuigi “maksud sõidavad”

kampaaniale heideti

ette ebapatriootlikkust, alkoholilembust

ja riigi õõnestamist,

tasuks ikkagi mõelda,

miks meie maksud siis Lätti

sõidavad? Sõidavad sellise

hooga, et Ossinovski lõpuks

ka ise oma viga vist taipas ja

tagasi astus.

Nii rumalat otsust pole

Eesti riik ammu teinud.

Kui vabariigi aastapäeval

oleks Läti protestisõidul osalenud

vaid sadakond autot,

poleks sellest mõtet rääkidagi,

aga neid autosid oli paljupalju

rohkem. See oli

arvatavasti ulatuslikum protestimarss

taasisesesvumisest

saadik.

Ja kuigi meedias materdati

marsil osalenuid alkohoolikuteks,

ei usu ma, et enamus

inimesi sel sõidul tilkagi

alkoholi tarvitas. Pealegi

pole ju alkoholism mitte haigus

või lõbujanu, vaid väljapääsu

otsimine millestki,

mis koormab ja mille tõttu

kuidagi enam elada ei suudeta.

Ja on imelik, et tervishoiu

minister seda ei märka. Et

suur osa lõunaeestlastest on

viidud väljakannatamatusse

olukorda – pole tööd, pole

palka, pole millestki elada,

paljud jätavad lapsed vanavanemate

hoolde ja lähevad

tööle Soome, Rootsi ja Norra.

Ja pole ime, et siis koju

naastes ka ka kõvasti alkoholi

tarbitakse. Meil on tekkinud

palgavaesed, sellised

inimesed, kelle palk on nii

pisuke, et isegi tööl käies ei

jätku sellest eluks järgmise

palgapäevani. Vanaks jäädes

tuleb kogeda, et pensionist ei

jätku isegi hooldekodu kinnimaksmiseks.

Arusaamatu

on selline olukord väikeses

riigis, kus kõik tunnevad

kõiki ja oled riigikogu liikme

või ministriga käinud ühes

klassis või ülikooli kursusel.

Meid on lihtsalt nii vähe, et

iga õnnetu hinge õnnetus

peaks olema silmnähtav ja

riigijuhid leidma lahenduse,

kuidas asja parandada.

Ometi elab statistikaameti

arvutuste järgi iga neljas

eestlane sajast absoluutses

vaesuses ja iga viies eestlane

ehk üle 20 protsendi rahvast

suhtelises vaesuses. See

tähendab, et tõenäoliselt

keegi meie lähituttavatest.

Miks on see nii? Kas tõesti

oleme nii vaene riik, et ei

jõua oma suguseltsi muudmoodi

rõõmsana hoida, kui

neid viinateele suunates?

Kuhu kaob raha? Riigis, mis

on metsarikas, mille maapõuest

kaevandatud põlevkivist

toodetud elektrit

müüakse ülemere Põhjamaadesse.

Riigis, kus tööjõud

on ida-euroopalikult

odav? Ja mis saab päris suurtes

kogustes abi Euroopa

Liidult.

Me oleme oma põllumaad

müünud teiste euroopa riikide

inimestele, kes eurotoetusi

saades majandavad ihuüksi

korraga 300 hektaril.

Maal, mis varem pakkus

elatist ligi sajale inimesele.

Mis ongi teha neil inimestel

muud, kui oma sotsiaaltoetused

läti viina uputada. Või

kuhu on kadunud need metsas

töötanud metsavahid ja

metsaülemad, kes varem

teadsid iga kotkapesa või

paika, kus karu talveund

magas? Nüüd, kus metsast

kõneldakse vaid tihumeetrites.

Kuhu lähevad need

inimesed, eks ikka Lätti odavamat

toitu varuma. Või

kuhu lähevad need maaomanikud,

kelle taludest

hakkab läbi jooksma Rail

Baltic, kas ei pea nad lahkuma

sedasama teed pidi, jättes

justkui järjekordse küüditamise

käigus maha oma põlistalud?

Või mida teevad need

maainimesed, kelle maadel

sõidetakse igal kevadel sõjalistel

õppustel sodiks ühendusteed

ja metsanoorendikud?

Kelle toetusraha eest

ostetakse iga aastal päratu

kogus laskemoona ja põrutatakse

see taevasse, väites,

et sellega heidutatakse meie

idanaabit. Kus lastele ei piisa

koolitoiduks, aga oleme usinamad

NATO sõjaliste kulutuste

SKP protsendi kulutaja,

kui ükski lähimaa.

Mulle meeldib see vana

indiaanlase ütlus, et inimene

on valmis hävitama enda

ümbert raha saamiseks kõik

elava ja alles siis saab ta aru,

et raha ei kõlba süüa.

Ometi peaks ju olema

mingi muu võimalus maksudel

sabast kinni saada?

Kristel Vilbaste,

