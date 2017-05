Vaba Eesti Sõna muutuste tuules

1. aprillil toimunud The Nordic Pressi aktsionäride aastakoosolekul sai välja käidud hulk häid mõtteid, kuidas lehe olemasolu pikendada. Mõned ka kohe elluviidavad, aga sellest pikemalt edaspidi.

Vaba Eesti Sõna ajalehte väljaandval aktsiaseltsil The Nordic Press on hetkel 187 osatähte, neist 7 ilma valimisõiguslike dokumentideta pärandustompudes. Enamus aktsionäridest osales volituse (proxy) teel, koosolekul kohal oli 16 ja Skype’i kaudu osales 2 aktsionäri.

Lehel on 1. aprilli seisuga 677 paberlehe ja 43 pdf-versiooni tellijat. Lugejaid on mitu korda rohkem, sest teadupärast loeb ühte (paber) lehte mitu inimest – ja lehte ei jagata mitte ainult perekondades, vaid ka sõpruskondades. Meile oleks väga kasulik, kui kõik meie lugejad oleksid ka tellijad, kuid paraku ei ole nende veenmine meie võimuses. Samas ei väsi me kordamast, et PDF tellimus maksab vaid $50 aastas ja on ajalehele kõige kasumlikum!

Aastakoosolek valis Vaba Eesti Sõnale uue juhatuse, kuhu kuuluvad Sirje Uriko, Marju Rink-Abel, Eric Suuberg, Kärt Ulman, Jüri Estam, Maarja Lõhmus-Pärl ja Aime Andra. Meil on väga hea meel “verevahetuse” üle, kindlasti toovad uued inimesed kaasa värsked ideed ja loodetavasti ka uue hingamise lehele.

Aga juba enne juhatuse vahetumist oli The Nordic Press muutuste teel.

VES raamatupood läks kinni 31. jaanuarist 2017. Pood ei toonud enam tulu ning tööjõukulud selle pidamiseks olid liiga suured. Kuulutasime ka lehes, et äkki leiame uue poepidaja, kuid siiani pole ükski huviline endast teada andnud.

Pikka aega mänedzheri ja raamatupidajana töötanud Siiri Lindu ootasid uued väljakutsed ning tema lahkumisega seoses said mitmed muudatused ellu viidud.

Talituse töö sai ümber korraldatud efektiivsemaks ning raamatupidamisprogrammide uuendamine võimaldab suure osa tööst viia internetti, mis vähendab märgatavalt tööjõukulusid. Ka saab uutesse programmidesse integreerida nii tellijate nimekirjad kui palgaarvestuse, mis hoiab kokku nii aega kui raha.

Talituse mänedzheri töö on (ajutiselt) enda kanda võtnud Eve Saar-Kiil, kellel on pikaaegsed kogemused töötamisest mitmetes kohalikes eesti struktuurides, kaasa arvatud edukas töö New Yorgi Eesti Maja mänedzherina. Eve Saar-Kiil on lubanud lehe juures vähemalt niikaua olla, kuni üleminekuprotsessid ja uuendused on edukalt lõpule viidud.

Vaba Eesti Sõna veebileht on aastaid uuendamata, ka sellega tahaksime tegelda, et muuta leht tegijatele lihtsamini hallatavaks ja lugejate silmadele meeldivamaks. Arutluse all on ka olnud, et kas koduleht üldse täna end õigustab või piisab (noorematele) lugejatele Facebookist? Vaba Eesti Sõna kontor New Yorgi Eesti Majas on meile viimased aastad olnud murelapseks, sest kuigi oleme Eesti Majalt ruume saanud kasutada soodsa hinnaga, on ka see summa meie kahanevate tulude juures meile liiga suureks osutunud. Samas oleme ainus veel eksisteeriv eesti kultuuri ettevõte New Yorgi Eesti Majas (ja eesti äriettevõttena kogu USAs ainulaadne) ning meie olemasolu majas on maja haldavale NY Eesti Hariduseltsile mitmes mõttes väga oluline.

Meil ongi nüüd hea meel teatada, et viimasel aastakoosolekul arutas NYEHS taas meie palvet vaadata üle maja kulude jagamine ning vähendas meie panust poole võrra!! Suur tänu Haridusseltsi liikmetele, kes selle olulise otsuse poolt hääletasid!

Ka oleme me end oma toas koomale tõmmanud ning jagame nüüd ruumi New Yorgi Eesti Kooliga, mis ainsa väliseesti organisatsioonina jätkuvalt kasvab. Suve jooksul loodame ka raamatupoest järgi jäänud raamatud minema saata ning põhjaliku inventuuri järgselt kõikidest mittevajalikest kastidest-mööblitükkidest lahti saada, mis vabastaks veel pinda nii kaks korda kuus nädalavahetustel toimuvale eesti koolile kui miks mitte ka nädala sees ajutist kontorit vajavatele eesti (või Eestiga seotud) ettevõtetele. On huvi? Võtke meiega ühendust ja arutame.

Nutikatest ideedest lehe eluea pikendamiseks/parendamiseks kirjutame edaspidi.

Elame veel!

Kärt Ulman,

VES peatoimetaja