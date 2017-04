Kellele on vaja eestikeelset lehte Ameerikas?

Kellele on siis vaja seda ajalehte, mida me iga nädal toodame? 10-11 lehekülge eestikeelseid ja 1-2 lehekülge ingliskeelseid uudiseid eestlastest ja eestlastele?

Kindlasti sulle, kulla lugeja, kui sa juba seda artiklit loed. Ja veel paarile tuhandele truule lugejale, kes meie lehte igal nädalal ootavad ja - mõned nende endi sõnul - rida realt läbi loevad. Me teame, et meil on lojaalne, kuigi kahanev toetajaskond. Samas, kuna lehte annab välja aktsiaselts The Nordic Press, on meil ka aktsiaomanikud, kes kord aastas tulevad kokku ja teevad otsuseid lehe tuleviku kohta...Või kas tulevad ja teevad? Paraku peab tunnistama, et suur osa meie aktsiaomanikke ei osale aastakoosolekutel, kas siis pikkade vahemaade või muude põhjuste tõttu.

Aktsiate hääl delegeeritakse vähestele kohalolijatele, kes siis peavad otsuseid tegema kõikide eest. Ja kuigi selline teguviis on legaalne ja aktsepteeritav, ei anna see meile – lehe tegijatele – piisavalt tagasisidet ja toetust ja ideid, mida siis ikkagi lehega ette võtta olukorras, kus tellijate arv väheneb, kuulutusi lehte ei panda ning lehe kahjum kasvab iga aastaga. Kui jutuks on tulnud võimalik lehe sulgemine, siis saame protesti- ja toetushääli meie lugejatelt, kes paraku alati ei ole meie aktsiaomanikud. Kui me kirjutame lehte ahastavad appihüüdeid lehe toetuseks ja otsime ideid lehe jätkumiseks, siis see ei pruugi jõuda meie aktsiaomanikeni, sest need kaks gruppi ei ole kattuvad – vaid ainult osa aktsiaomanikest tellib lehte. Kas meie aktsiaomanikud siiski teadvustavad, kui oluline on lehe jätkumine lugejate jaoks?

Kas oleks palju eeldada, et kõik aktsiaomanikud oleksid ka lehetellijad? Internetitellimus maksab vaid $50 aastas ja võimaldab kõigega kursis olla. The Nordic Pressi aastakoosolek on 1. aprillil 2017. Me väga ootame, et võimalikult palju aktsiaomanikke tuleks isiklikult koosolekule, sest otsused, mis seal vastu võetakse, mõjutavad lehe tulevikku. Oleme välja hõiganud soovi, et Vaba Eesti Sõna ilmuks vähemalt kuni 2020. aasta alguseni – kui vähegi majanduslikult võimalik.

Selleks ajaks on möödas Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva pidustused ning meie ajaleht on saanud 70. aastaseks. Selle soovi täitmine nõuab pidevat kombineerimist, et leida lisaraha lehe kahjumi katmiseks. Kindlasti arutame erinevaid võimalusi ka meie aastakoosolekul. Ühes asjas on vist küll meie käes maailmarekord – ei ole teada, et mõnda sellise mahuga (välis)eesti lehte _ 12 lehekülge iga nädal – teeks nii väike arv inimesi kui meil – täpsemalt, et toimetaja, küljendaja ja keeletoimetaja tööd teeks üks inimene (meil siis Kärt Ulman), kellel on kontoris vahelduva eduga paar abilist!



Kärt Ulman

Toimetaja

Details Published: March 28 2017