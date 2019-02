Eestikeelsele haridusele ülemineku leiab pea kõikide parteide programmist

Eestikeelsele haridusele ülemineku või eesti keele taseme parandamise teema, lisaks õpetajate palkade tõstmise leiab pea kõikide erakondade valimisprogrammidest.

Seejuures on suurte erakondade seas neid, kes lubavad ühtset eestikeelset haridust alates lasteaiast, aga ka neid, kes tahavad jätta lapsevanematele valikuvabaduse, mis keeles laps hariduse omandab. Enamik erakondi lubab ka õpetajatele palgatõusu, vahendasid ERR uudised.

Reformierakond, Isamaa, EKRE, Vabarekond ja Eesti 200 lubavad ühtsele eestikeelsele õppele üleminekut alates lasteaiast. Sotsiaaldemokraadid lubavad eestikeelset haridust alates põhikoolist.

Keskerakond lubab väga heal tasemel eesti keele õpet alates lasteaiast, kuid jätab lapsevanematele õiguse valida, mis keeles laps õppima hakkab.

Õpetajate liidu juhatuse liige Astrid Sildnik ütleb, et keeruline on näha nende lubaduste katet. "Tekib päris palju probleeme sellega, et kui õpetajaid on niigi vähe, siis kes hakkab eesti keelt õpetama?"

Samas on Sildniku sõnul positiivne, et see teema programmides nii palju kõlapinda on saanud, sest seda arutelu on ühiskonnas vaja.

Sotsiaaldemokraadid, Keskerakond ja Reformierakond lubavad tõsta õpetajate palga vähemalt 2000 euroni. Palgatõusust räägivad oma programmis ka Isamaa, Vabarekond ja Eesti 200.

Praxise haridusanalüütik Sandra Haugas märkis, et kui praegu on õpetajate palk tasemel 1500 eurot, siis lubatud kasv on üsna hüppeline ning seega kulukas lubadus. Haugas lisas, et ainuüksi palk õpetajaid kooli tööle ei too. Palgast olulisemgi on tugimeetmete olemasolu. “Teame varasematest uuringutest, et umbes kolmandik alustavatest õpetajatest lahkub koolist juba esimesel aastal," ütles Haugas.

Näiteks Vabaerakond ja Eesti 200 lubavad vähendada õpetajate koormust ja bürokraatiat koolides ning toetada alustavaid õpetajaid.

Reformierakond, sotsiaaldemokraadid, Keskerakond ja Isamaa räägivad samuti õpetajaameti suuremast väärtustamisest.

VES/ERR