EAS avab välisesinduse New Yorgis

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avab 2019. aasta esimeses pooles esinduse Ameerika Ühendriikides New Yorgis.

EAS-i ettevõtluse keskuse juhi Tanel Rebase sõnul on ettevõtjate vajadus USA idaranniku esinduse vastu suur.

"Erinevalt meie peamiselt tehnoloogiavaldkonnale suunatud Silicon Valley esindusest on idarannikule eksportimise vastu huvi tundnud ka mitmed ettevõtted traditsioonilisest tööstusest ning samuti toidu-, puidu- ja kaitsetööstusest," kommenteeris Rebane.

Rebase sõnul oli idaranniku esinduse puhul kaalumisel ka Boston, kuid New Yorgi kasuks otsustati, sest tegemist on maailma juhtiva ärikeskusega. "Seal on võimalik sünergia peakonsulaadi ja saatkonnaga ning esindatud on rohkem sektorid, milles Eesti tugev on, näiteks finantstehnoloogia, tehisintellekt, pangandus, arenevad tehnoloogiad ja IT," rääkis Rebane.

Koos New Yorgiga on EAS-i ekspordinõunikud esindatud kokku 14 turul. Aasias on esindused Singapuris, Indias, Hiinas ja Jaapanis ning peagi avatakse esindus ka Dubais. Euroopa esindused on Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Saksamaal, Prantsusmaal, Hollandis ja Suurbritannias.

Ekspordinõunike teenuste hulka kuuluvad näiteks konsultatsioonid, turu-uuringud, ärikontaktide loomine, sündmuste korraldamine, ekspordipartnerite leidmine ja Eestis sihtturuseminaride läbiviimine. Samuti on ekspordinõunikud abiks VIP- ja ärivisiitide korraldamisel.