Jalgpalli superstaar David Beckham naudib eestlaste ehitatud iglusauna

Foto David Beckami Instagrami kontolt: Thank you to @iglucraft. I’m loving it with this cold weather right now.

Maailmakuulus jalgpallur, endine Inglismaa koondise kapten David Beckham ostis endale iglusauna, mille ehitasid eesti meistrid Viljandimaal asuvast Leie külast.

Beckham jagas sotsiaalmeedias postitust, tänades eestlaste firmat Iglucraft, kes valmistab saunu ja maju käsitööna.

Septembris rääkis Iglucrafti esindaja Priit Kallas Kanal 2 telesaates «Hommik!», kuidas tema klientideks said nii Beckham kui filmirežissöör Guy Ritchie.

«Tegime Inglismaale ühe kampaania, mis oli sihitud samasse piirkonda, kus ta elas. Ta ise ütles hiljem, et istus koos Davidiga kodu trepil, näppis oma telefoni ja leidis selle sealt,» selgitas Kallas. «Proovisime seda võtta nii, et see on tellija nagu tellija ikka. Väike elevus käis muidugi läbi,» lisas ta.

Viljandi vallas asuvas pisikeses Leie külas valmistatavaid iglumaju ja -saunu müüakse üle kogu maailma. Muu hulgas võib neid leida Jaapanist ja Šotimaalt müütilise Loch Nessi järve kaldalt. Iglusaunade ja -majade taga on osaühing Creative Woodworks, mida veavad alates 2014. aastast vana kolhoositöökoja ruumides Priit Kallas ja Siim Enders.

Esimese maja ehitamine oli Priit Kallase sõnul tõeline leiutamine. «Korralik peavalu, võib öelda.» Selle mudeliga mindi aga Saksamaale. «Seal toimus üks kallimaid messe, kus oleme käinud, ja läksime sinna sisuliselt tootega, mis polnud veel valmiski.»

Iglumaja esitlemise järel said Kallas ja Enders aga taas positiivset tagasisidet ning see andis neile kindlust, et nad ajavad õiget asja. Lisaks headele hinnangutele said ettevõtjad ülevaate toote puudustest ning ühtlasi loksus paika hinnaklass.

2018. a. alguseks oli firma välja töötanud neli standardset iglumajamudelit hinnavahemikus 17 900 eurot (umbes $20,300) kuni 34 900 eurot (ligi $40,000). Väikseimas majas on köök elutoaga, mille saab kerge vaevaga muuta magamistoaks. Teistele mudelitel on rohkem ruume, valikus on ka lihtsalt saunu.

Iglumajad ja -saunad pannakse kokku Leie külas tehases ning sõidutatakse sealt kohale. «Iglu viiakse kohale reka, lennuki või helikopteriga, » tähendas Priit Kallas. Kõige kaugema punktina on iglumaju müüdud Jaapanisse.

Iglumajad ja -saunad on lennanud helikopteriga Alpide kohal, aga neid võib leida ka Amsterdamist luksusvillade rajoonist.

https://iglucraft.com