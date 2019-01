Tallinna linn tunnustas Paul Oberschneiderit Tallinna Jõuluturu asutamise eest raemedaliga

Tallinna jõuluturg. Krister Rajandu Photography / Facebook

18. detsembril Raekojas toimunud pidulikul jõuluvastuvõtul tunnustas linnapea Taavi Aas Tallinna raemedaliga Jõuluturu üht ellukutsujat, Eesti juurtega kosmopoliitset kinnisvara-ärimeest Paul Oberschneiderit.

Tallinna Jõuluturg nimetati Euroopa 2019 aasta parimaks jõuluturuks. https://www.europeanbestdestinations.com/christmasmarkets



See on suur ja oluline tunnustus nii Tallinnale kui ka kogu Eestile. Tänu sellele jõuab Tallinn paljude inimeste reisisihtkohtade nimekirja ja seda just aastaajal, mil tundub, et ega selles maailma punktis just palju vaadata ei olegi.

Sellised ettevõtmised ei sünni aga iseenesest. Alati on keegi algataja ja elluviija. Jõuluturu algataja Paul Oberschneider meenutab:

„Alustasime Tallinna Jõuluturuga vahetult enne 2001 aastat. Kust aga see mõte? See oli aastal 1997, kui ma naasin oma Austria reisilt. Olles aastaid jalutanud mööda Raekojast, minnes oma Kentmanni tänava koju või Pikal tänaval asuvasse kontorisse, tabasin end tihti just detsembrikuus mõttelt, et miks küll selline imeilus linnaväljak nagu Raekoja plats on nii tühi, pime ja elutu. Paljud teised linnad ju suudavad meelitada turiste ja pakkuda meelelahutust kohalikele ka sellisel aastaajal, miks mitte teha sama ka siin meie imelises Tallinna vanalinnas.

Hakkasime tasapisi võimalusi uurima – kes ehitaks müügimajakesed, kes korraldaks lava, kes hoolitseks valgustuse eest jne, jne. Neid jutuajamisi alustasime just enda rentnikega, kes tegutsesid meie hallatavates kaubanduskeskustes. Selle eest, et kõik see ränk töö tehtud saaks ja Jõuluturu idee realiseeruks, hoolitsesid nii Ober-Hausi kui Schlössle hotelli meeskonnad.

Loomulikult pakkus jõuluturu käivitamine erilist huvi just meie hotellidele Schlössle ja St. Petersburg. Meeskondadega asusime ideed turundama, sest see kõik tõi ju äri ja kliente meile just sellisel ajal, kui tavaliselt oli hotelliturg nö väga madalal, sest meil ei olnud midagi põnevat oma klientidele pakkuda. Turistid käisid ju suvel, aga talvel mitte ja seda olukorda me muuta tahtsimegi!

Taotlesime Tallinna linnalt tegevusloa, registreerisime jõuluturu ja andsime sellel oma logo ning nime. Ehitasime puidust müügimajakesed, leidsime sinna rentnikud, kelle hulgas oli palju käsitöömeistreid ja toitlustajaid. Üle viie aasta me turundasime ja reklaamisime Jõuluturgu ainult oma kulu ja kirjadega ning mingit toetust me kusagilt ei saanud.

Samal ajal aga tahtis linnavalitsus meie Jõuluturgu mitmel korral kinni panna. Linnavalitsus tahtis, et me viiksime Jõuluturu Raekoja platsist minema, aga meie keeldusime sellest järjekindlalt. Aegajalt me küll saime ka linnavalitsuselt toetust, aga see sõltus väga palju sellest, kes parasjagu linna juhtis.

Kogu see aeg tundus meile, et teeme midagi sellist, mis aitab elavdada turismisektorit ja tuua Tallinna linna lõpuks ka maailma turismikaardile.

Umbes 8-9 aastat hiljem andsime Jõuluturu tegemise üle eraturundusfirmale, kes siis omakorda andis selle lõpuks Tallinna linnale.

Tallinna Jõuluturg on üks erilisemaid projekte, mida ma oma äritegevuses olen teinud. Kõikide nende kaubanduskeskuste, hotellide, elamuprojektide ja muude asjade kõrval, mida ma aastatel 1992-2010 olen ellu viinud, on Tallinna Jõuluturg just see, mis mind sõna otseses mõttes igal aastal õnnelikuks teeb. Jõuluturu imeline atmosfäär annab erilise tunde kõikidele külastajatele ja loomulikult toob meie linna juurde ka turiste ja seda just sellisel aastaajal, kui neid varasemalt siin lihtsalt ei olnud…

Ma olen väga õnnelik, et olen saanud olla osa selles suurepärases ettevõtmises. Loomulikult ei oleks ma saanud teha seda kõike üksi. Kõik see sündis ikka koos hea ja võimeka Ober-Hausi meeskonnaga ning koostöös meie oma hotellidega.“