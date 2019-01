EESTI HETKED - Ole valvas

Kas lugupeetud Eesti toidupoodides müüakse kergeusklikele neil päevil tõesti põrsast kotis? Iidne väljend „Ära osta põrsast kotis” paneb mõtlema küll, et ostja, ole valvas (caveat emptor), eriti veel enne pühi, kui jõulude rutt võtab tuurid sisse ja miski võib kahel silma (sõra) vahele jääda. Foto: Riina Kindlam

Juba aastal 1530 teati Inglismaal (jõulu)haneks tõmbamise ohtust: “Don’t buy a pig in a poke”. (Poke on väike kott ja selle sugulassõna on pocket.) Hoiatusväljend manitseb mitte raha välja käia, enne kui oled kaupa näinud ja veendunud, et kotis pole põrsa asemel näiteks hoopis... kass.

Siit ingliskeelne väljend “(Don’t) let the cat out of the bag”. Kui kotis ei ole oodatud põrsast, on ostja TÜNGA saanud, ehk teda on veetud alt. Võib ka öelda, et teda on ninapidi veetud, (heast lõhnast ei piisa, oma silm on kuningas). Ta on saanud vastu pükse – petta, tüssata.

Jahutatud lihaletis istuvatel „Põrsas kotis” pakendite kõrval on ometi teisi, millel uhkeldab kleeps „Aus kaup”! See märk annab teada, et antud lihatoodetes pole kasutatud kondilihamassi. See on Eesti Lihatöötlejate Assotsiatsiooni liikmete toodete kvaliteedigarantii. „Igasugusele III klassi maksavorstile seda märki ei panda,” on öelnud kunagise Valga Lihatööstuse (nüüdne Maks ja Moorits) juhataja. Uhket verivorsti sortimenti tahate uudistada? (www.maksjamoorits.ee/verivorst/) Luutsinapäeva Postimehe Maaelu lisalehe üks pealkiri ongi „Lihatööstused ajavad kilomeetrite viisi verivorsti soolde”.

Luutsinapäeva (Luciadagen) 13. detsembril tähistati Eestis eeskätt rannarootsi aladel ja just Rannarootsi Lihatööstuse uue „Põrsas kotis!” tootesarjaga ongi fotol tegu. Koti teisel pool on ikkagi täpsem kirjeldus selle sisust. On kolm erinevat sealihast ahjupraadi: magushapu seakülg, seakael talvises marinaadis ja searulaad, mis on mugavas KÜPSETUSkotis, mida võib julgelt osta ning niisama lausa ahju pista! Seakaela puhul on kirjas, et praad valmib 2 tunniga. „Kui aga soovid tulemuseks inglisekeelsest kokandusmaailmast tuntud „pulled pork’i” ehk rebitud sealiha, siis võid ahjus hoida kauem, kuni 3 tundi.” Antud kotikese kilohind on 5.99 €. Toiduliit tuletab meelde: „Sealiha – hea liha”. Minge suud vesistama võrguaadressile www.rannarootsi.ee.

Just rannarootslaste mail, Noarootsi poolsaare metsavahi majas jooksis kuskil 80 aastat tagasi mööda tube ringi üks väike põrsas. Vast oli neid juhtumeid mitu. See põrsas võis tulla Haapsalust, laadalt, kotis, aga võis ka noarootslasena sündida. Kuid kindel on see, et mu isa ja ta õed seda põrsakest taga ajasid, sest nõnda on mu isa rääkinud. Sellesse kujutelma sobib ka pühademeeleolu ja tuppa toodud magusalõhnalised õled. Siis saab põrsaga põhku pugeda! Olid ju voodites põhukotid. Ja vahel maas magamisõled. Heinte, õlgede ja põhu erinevuste selgitamine peab „noorematele” jääma mõneks teiseks korraks...

Tervitan selle viimase kodutare kujutelmaga oma armsaid kaugeid tädisid ja teisigi südamelähedasi – jõulusärina ja krõbeda pekiga kaugete aegade ja kauguste tagant.

Riina Kindlam,

Tallinn