Haridus- ja teadusministeeriumi pöördumine välismaal elavate eestlaste poole

Head eestluse hoidjad välismaal!

Haridus- ja Teadusministeerium, rahvuskaaslaste programmi nõukogu ning programmi elluviimises osalevad ministeeriumid hakkavad 2019. aastal ette valmistama järgmist rahvuskaaslaste programmi. Hetkel kehtiva 2014. aastal Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud programmi tegevused lõppevad 2020. aasta lõpus.

Leian, et on õige aeg alustada heade mõtete kogumisega järgmise programmi tarbeks ning arutada üheskoos läbi, millised valdkonnad ja teemad peaksid seal esindatud olema, et eestlust üle kogu maailma edendada.

Ehkki aastate jooksul on koostöös välismaal elavate eestlastega ning väliseesti kultuuri- ja haridusorganisatsioonidega ära tehtud märkimisväärne hulk tööd nii keeleõppe, eestikeelse hariduse arendamise, eesti identiteedi säilitamise kui ka kultuuripärandi kogumise vallas, on kindlasti teemasid, mis pole programmides piisavalt riigi tähelepanu saanud.

Eelnevast lähtuvalt kutsun teid kaasa mõtlema ja kirja panema, missugused on Teie meelest kõige suuremad väljakutsed eestluse hoidmisel ja arendamisel välismaal ning asjaolud, mis takistavad Eestisse tagasipöördumist. Neid teades ja arvestades saame kavandada tegevusi, mis veelgi enam arvestaks välismaal elavate eestlaste soovide ja ootustega. Oma mõtted ja ettepanekud palun edastada 21. detsembriks 2018. a. ministeeriumi keeleosakonna nõuniku Andero Adamsoni e-posti aadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. või saata need käsipostiga Haridus- ja Teadusministeeriumile aadressil Munga 18, Tartu 50088 märksõnaga „rahvuskaaslaste programm“.

Varasemate rahvuskaaslaste programmide töö tulemused, hetkel kehtiva programmi vahekokkuvõtted ning 2016. aastal valminud Tartu Ülikooli ja Balti Uuringute Keskuse koostatud „Rahvuskaaslaste programmi 2009-2013 mõjuuuring“ on kättesaadavad ministeeriumi kodulehe alajaotuses „Eestlased välismaal“: https://www.hm.ee/-et, sealt valida “tegevused”, “eestlased välismaal”, “rahvuskaaslaste programm”.

Samal lehel saab tutvuda ka praeguse programmi toetusvõimalustega, leida väliseesti organisatsioonide kontaktandmeid ning lugeda eesti keele ja kultuuriloo õppimisvõimaluste kohta välismaal. Kõik ettepanekud lehe täiendamiseks on teretulnud!

Tänan Teid välismaal eestluse edendamise heaks tehtud töö eest ning soovin jõudu edaspidiseks – Eesti riik hindab teie panust!

Lugupidamisega

Mailis Reps

minister