Eesti taasavas saatkonna Ungaris, Budapestis

23. novembril taasavati piduliku avaüritusega Eesti suursaatkond Budapestis. Sündmusel osalesid Euroopa küsimuste asekantsler Matti Maasikas ja Ungari asevälisminister Levente Magyar. Taasavatud saatkond Budapestis avardab Eesti kohalolu Kesk-Euroopas ja Lääne-Balkanil.

„Iga uus Eesti välisesindus on kivisse raiutud näide sellest, kuidas meie välisteenistus tugevneb. Seda selleks, et meie julgeolekut, kodanikke ja ettevõtjate huve välismaal veelgi jõudsamalt kaitsta,“ ütles välisminister Sven Mikser saatkonna avamise puhul. „Saatkonna taasavamine Budapestis on lähiaastate esimene taoline näide, aga juba 2019. aastal avatakse saatkond Araabia Ühendemiraatides, mis on ühtlasi ka meie esimene esindus Laheriikides, ja konsulaat USA läänerannikul,“ lisas ta.

Välisministri sõnul on saatkonna taasavamise tähtsus mitmetahuline. „Üks osa on muidugi kahepoolsete suhete hoidmisel meie hõimurahva Ungariga, kes on Eestile jätkuvalt oluline partner NATOs ja Euroopa Liidus. Kui oleme kohapeal, on meievaheline koostöö ja dialoog paratamatult tulusamad,“ sõnas välisminister.

Lisaks Kesk-Euroopale avardab saatkond ka Eesti kohalolu Balkanil. „Pikemas plaanis peaksime vaatama regiooni laiemalt. Saatkond katab juba praegu lisaks Ungarile nelja Lääne-Balkani riiki: Bosnia ja Hertsegoviinat, Makedoonia Vabariiki, Montenegrot ja Serbia Vabariiki. Euroopa lähitulevikus hakkab piirkond mängima üha suuremat rolli ja on oluline, et meie suhted loodetavate tulevaste EL-i liikmesriikidega võtaks üha konkreetsema vormi,“ rõhutas Eestit saatkonna avaüritusel esindanud Matti Maasikas.

Eesti suursaadiku Ungaris Kristi Karelsohni sõnul saab saatkonnal olema ka lai tööpõld äridiplomaatia edendamisel. „Kui Eesti ja Ungari instituudid on juba pikalt teinud väga head tööd meie kultuurisidemete tugevdamisel, siis kindlasti on potentsiaali tihedamaks koostööks just majanduse vallas. Rõõm on näha, et näiteks meie metallitööstus on viimaste aastatega tugevalt eksporti kasvatanud, samuti on mitmed Eesti ettevõtted nagu Taxify, Transfer-Wise ja Markit Ungaris kanda kinnitanud. Saatkond on võtnud oma hingeasjaks seda võrgustikku veelgi suurendada,“ sõnas Karelsohn.