Eesti kodakondsuse kehtestamise 100. aastapäeva tähistatakse Ühisnädalaga

26. novembril algas üleeestiline Ühisnädal, millega tähistatakse saja aasta möödumist Maanõukogu kodakondsuse määruse kinnitamisest. EV juubeliaasta puhul on Ühisnädala teemaks „Sada aastat aktiivset kodanikku“.

„Ühisnädala eesmärk on kutsuda üles inimesi märkama ja tunnustama vabaühendusi nende panuse eest meie ühiskonda,“ selgitas Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku turunduse projektijuht Riina Nõupuu. Nõupuu lisas, et oktoobrikuu seisuga on Eestis enam kui 22 000 mittetulundusühingut, mis tegutsevad selle nimel, et meie ühiskonda paremaks muuta lahendades erinevaid probleeme kohalikul kui ka üle-eestilisel tasandil. Tema sõnul on kogu meie elukorraldus meie endi kätes ja seetõttu on oluline motiveerida üha enam inimesi ise peale hakkama ja panustama.

Esmakordselt kogutakse Eesti Vabariigi juubeliaasta puhul vabaühenduste tekkelugusid, et koostada ülevaade ühenduste tegevusest viimase saja aasta jooksul. „Meil on palju tegutsevaid ühendusi ja arvukalt neid, mis tegutsevad juba mitmekümneid aastaid. Soovime ühtekokku panna pikalt tegutsenud vabakondade lood, et näidata, kui aktiivsed on meie inimesed olnud viimase saja aasta jooksul,“ sõnas lugude kogumise kampaania juht Taive Saar. Saar kustus üles vabaühendusi kirjutama ja saatma enda lugusid. Lisinfo www.uhisnadal.ee/lugu

http://uhisnadal.ee/