EELK Rootsi-Mihkli kirikus tähistati Gustav II Adolfi päeva

6. novembril tähistatakse mitmel pool maailmas Gustav II Adolfi päeva, mis on tuntud ka Rootsi päevana.

EELK Rootsi-Mihkli kirikus Tallinnas, Rüütli 9 6. novembril toimunud pidulikul kontsert-jumalateenistusel teenisid ning kõnelesid Kaitseväe peakaplan Gustav Kutsar, Kaitseväe peakaplan emeeritus Tõnis Nõmmik ning Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja Patrik Göransson.

Musitseeris Kaitseväe orkester kolonelleitnant Peeter Saani juhtimisel. Kontsert-jumalateenistuse korjanduse tulu läheb tänavu Suur-Pakri Püha Olavi kabeli taastamise heaks.

Eestis hoitakse Gustav II Adolfi mälestust au sees tema panuse eest kohaliku hariduselu elavdamisse. Eesti vanima tegutseva kooli, Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumi asutas kuningas 1631. aastal. 1632. aastal rajas ta Tartusse Academia Gustaviana, tänase Tartu Ülikooli eelkäija.

„Gustav Adolfi päev langeb kokku hingedeajaga, mil mälestame kõiki märtreid ja pühakuid ning täname Jumalat nende kristliku eeskuju eest. See aitab meil meenutada, milleks on inimesed suutelised Jumala abiga,“ ütles Rootsi-Mihkli kiriku õpetaja Patrik Göransson. Kõneka tsitaadi tõi vaimulik omaaegselt suurriigi valitsejalt endalt: „Kunagi küsiti Gustav II Adolfilt, kes on parim ametnik ja tema vastas: see, kes kardab Jumalat rohkem kui kuningat.“

Gustav II Adolf langes Lützeni lahingus ülikooli asutamisega samal aastal, 6. novembril 1632. Rootsis tuntakse mälestuspäeva Gustav Adolfi päevana, mujal maailmas on see tuntud ka Rootsi päevana. EELK Rootsi-Mihkli kirikus on Rootsi päeva tähistamise iga-aastane traditsioon püsinud 2000. aastate algusest. Kontsert-jumalateenistustel tehtud korjandusega on varem toetatud Ukraina Gammalsvenskby-d (tõlkes Vana Rootsiküla), Peterburgi St. Katarina kirikut ja Petseri Eesti kiriku renoveerimist.

