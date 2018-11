Ekspert: riigid on ÜRO rändeleppe vastu, sest tahavad oma piire kontrollida

Mitmed riigid on teatanud, et ei kirjuta alla ÜRO rändeleppele, kuna tahavad migratsiooniekspert Lehte Rootsi sõnul ise kontrollida oma piire ja ise otsustada, kes nende riiki elama tuleb.

Maailmas on praegu liikvel umbes 250 miljonit inimest ja nende liikumisega ei saada hakkama ei Euroopas ega Ameerikas. Marrakeshis alla kirjutatav pakt on tegelikult juba lõpptulemus, ütleb Lehte Roots, asi sai alguse kaks aastat tagasi, kui sõlmiti New Yorgi deklaratsioon. Tollal leppisid ÜRO liikmesriigid kokku, et nad põhimõtteliselt respekteerivad migrantide õigusi. Praeguseks on aru saadud, et olemasolevatest rahvusvahelistest dokumentidest ei piisa, ja tuleb sätestada uued reeglid.

"Selles mõttes siin ei ole midagi uut. Me kõike seda juba teeme. Me rakendame rahvusvahelist õigust, me rakendame Euroopa Liidu õigust. Selles mõttes on see deklaratiivne," rääkis Roots.

USA teatas detsembris, et lahkub läbirääkimistelt, sest pakti sätted ei ole kooskõlas riigi immigratsiooni- ja põgenikepoliitikaga. Ka Ungari, Austria ja Horvaatia on teatanud, et lahkuvad USA eeskujul ÜRO rändeleppest, kuna see julgustab inimhulkade liikumisi.

"Sest näha on siin juba, et ka Poola ja Itaalia on nende riikidega ühinenud, kes ei taha sellele dokumendile alla kirjutada. Mina näen seda sellise protestina, et riigid tunnetavad, et nende suveräänsust hakatakse piirama. Ja kuna migratsioon on olnud alati selline teema, mida riigid peavad väga iseenda suveräänsusesse sekkumisena, siis igasugune väljaspoolt tulev surve piire avada või midagi loota migratsioonipoliitikas, seda nähakse ohuna," sõnas Roots.

Ta rääkis, et riigid ei ole migratsiooni probleemidega tegelemisel näinud seda abi, mida Euroopa Liit on lubanud. "Pigem on see selline protestiaktsioon, et me ei ole nõus enam kokku leppima mitte milleski, enne kui me ei saa oma kodus probleemi ära lahendatud. Me ei suuda hakkama saada sellega, millega me peame hakkama saama ja me ei taha võtta endale mitte mingisuguseid uusi kohustusi ega anda mitte mingisuguseid lubadusi," lisas ta.

ERR