Eesti skaudid kohtusid Briti kuningapere liikmetega

Eestit külastanud Wessexi krahv prints Edward leidis aega ka kohtumiseks Eesti skautidega.

8. oktoobril kohtusid Duke of Edinburgh's International Award projektiga seotud Eesti skaudid Briti kuningliku perekonna liikmete Wessexi krahvi ja krahvinnaga nende Eesti visiidi raames.

Briti suursaadiku Eestis Theresa Bubbeari sõnul on tal väga hea meel, et ka Eesti noored saavad alates sellest aastast programmiga liituda. “Loodan südamest, et paljud noored inimesed kasutavad võimalust avastada ning arendada oma tugevusi ja andeid, millele nad saavad toetuda ka edasises elus,“ rääkis saadik.

Briti suursaadiku residentsis toimunud kohtumisel osales ka peaskaut Kristjan Pomm, kelle sõnul annab Duke of Edinburgh International Award või eestipäraselt Noorte Arengupreemia noorele võimaluse Eest Skautide Ühingu programmiosana ise seada endale arengueesmärke ning neid ellu viia. Arengupreemia programm paneb noori võistlema vaid iseendaga, õpetades enda arengu eest ise vastutust võtma ning nägemaks laia valikut võimalusi enda arendamiseks, mis võib olla suunda andvaks nii edasise haridustee kui elukutse valikul.

Prints Edward on kuninganna Elizabeth II noorim poeg ja Duke of Edinburgh International Award kuratooriumi esimees (Chair of The Board of Trustees of The Duke of Edinburgh’s International Award). Arengupreemia ellukutsuja ja patroon on aga Prints Philip, Edinburghi hertsog, kuninganna Elizabeth II abikaasa ja Prints Edwardi isa. Arengupreemia on üle maailma tuntud noorte arenguprogramm, mis on viimase 60 aasta jooksul inspireerinud miljoneid noori inimesi oma elu muutma. Tegemist on mitte-võistlusliku enesearenguprogrammiga, millest saavad võtta osa kõik soovijad vanuses 14–24 aastat. Noored, kes programmi läbivad, muutuvad palju enesekindlamaks ja vastupidavamaks, arendavad oma kommunikatsioonioskusi ja liidriomadusi ning õpivad keerulistele olukordadele lahendusi leidma. Arenguprogramm algatati Suurbritannias 1956. aastal ning tänaseks saab sellega liituda rohkem kui 140 riigis koolide, ülikoolide, tööandjate, noorte organisatsioonide ja paljude riikide skaudiorganisatsioonide kaudu. Eesti Skautide Ühing on Duke of Edinburgh International Award ainus ametlik esindaja Eestis.

Arengupreemiat esimestena läbinud skaudid ütlesid arengupreemia kohta järgnevat.

Grete Maidla: “Arengupreemia käigus õppisin enda kohta, et olen suuteline kõigeks, mille olen pähe võtnud. Enim arendasin endas julgust ja enesekindlust. Tean nüüd paremini, kuidas end motiveerida ja ka inspireerida, et eesmärkideni jõuda.“

Birgit Maidla:“ Minu jaoks on kõige parem asi endale seatud eesmärkide täitmisel see, et ka teistes valdkondades läheb heade harjumuste tekkimine nüüd kergemini.“

Annika Annus: „DOEA motiveeris mind leidma endale uusi arenguvõimalusi ja väljakutseid, seda ka pärast programmi lõpetamist. Projekti raames keelekohvikus vabatahtlikuks olemine andis mulle võimaluse panustada teistesse ja arendada enda suhtlemisoskust.“

Mailiis Kõrgemäe: “See on aidanud mul olla järjekindel ja püsiv asjades, mida tahan saavutada. Tänu sellele olen võtnud aega, et õppida või teha midagi põhjalikumalt, näiteks kitarri mängimine ja selle tundma õppimine. Ilma Arengupreemiata poleks aega leidnudki.“

Eesti Skautide Ühing on Eesti üks suuremaid noorteorganisatsioone pakkudes iganädalaseid tegevusi ning tuues kokku erinevate oskuste ja vajadustega lapsi kogu Eestist, maakohtadest ja linnadest, eestikeelsest ja venekeelsest keskkonnast. Eesti skaudiorganisatsioon kuulub Skautide Maailmaorganisatsiooni, mille liikmeskonnas on kokku üle 40 miljoni skaudi üle kogu

maailma, olles sellega maailma suurim mitteformaalset haridust andev noorte liikumine. Skautluse juured ulatuvad Inglismaale ja sel aastal möödus skautluse sünnist 111 aastat.

Eesti Skautide Ühingu pressiteade

www.skaut.ee

www.facebook.com/skaudid