E-residentsuse teavitusprojekt New York Timesis maksab üle 180 000 euro

Eesti e-residentsuse programmi sisuturundus New York Timesis neelab koos uuringutega veidi üle 180 000 euro (umbes $207 950).

3. oktoobri Eesti Ekspress kirjutas, et New York Timesi sisuturunduse stuudio T Brand valmistas e-residentsuse programmile uhke multimeedialahenduse ning makstud veebiloos kiidavad e-residentsust president Kersti Kaljulaid ja e-residendid ise.

E-residentsuse programmi tegevjuhi Kaspar Korjus ütles ERR-ile, et teavitustegevuse maksumus on 181 300 eurot – see sisaldab nii tootmis-, meedia- kui uuringukulusid.

"Hinna sees on kaks uuringut, tänu millele saime andmeid New York Timesi lugejate kohta Euroopas ja Aasias, kus tuleb ka meie peamine e-residentide juurdekasv. Uuring keskendus keskmiselt jõukamate ettevõtlike inimeste vajaduste uurimisele. Teine uuring tuleb kampaania lõpus ja aitab meie tegevuste tulemust mõõta. Lisaks on hinna sees digitaalsete reklaamide ja muude artikliga seotud materjalide kujundus," loetles ta.

Korjuse sõnul saab e-residentsuse programm sellist teavitustegevust tellida, sest programm on kasumis ja toodab Eesti riigile tulu.

Maksuameti andmetel on selle aasta augusti lõpuks laekunud e-residentide ettevõtete maksudest 8,6 miljonit eurot.

Majandusministeeriumi asekantsler Siim Sikkut ütles ERR-ile, et seda summat saab teavitustegevuse abil veelgi kasvatada. "Meie teavitusprojekt kestab New York Timesis kokku aasta ning oluline on, et me saame mõõta ka kampaania tulemusi."

Korjus lisas, et New York Timesi väljavalimisel on omaette põhjus. "Senine kogemus näitab, et USA tippväljaandeid loetakse kogu maailmas ning seetõttu on sõnumite mõju seal ka rahvusvaheline ning täidab meie eesmärke paremini. New York Timesi artikleid refereerivad paljud väljaanded üle kogu maailma. Samuti näitab meie senine kogemus, et veebis avaldatud põhjalikud artiklid on kõige tõhusam viis teadlike e-residentide taotluste arvu suurendamiseks."

Korjuse sõnul on e-residentsuse programmi eestvedajatelt ka varem küsitud, et miks üldse e-residentsust veel raha eest tutvustada, kui sellest maailmas niigi palju juba räägitakse.

"Kuigi paljud välisriikide ettevõtjad näiteks on küll e-residentsusest üht teist kuulnud ja selle osas positiivselt häälestatud, ei pruugi nad siiski veel teada, kuidas just nemad võiksid Eestis äri tegemisest võita. Sellistest detailidest ei taha paljud meediakanalid enam nii põhjalikult rääkida, kuna see võtab ruumi ja ei pruugi kõiki lugejaid-kuulajaid huvitad," lisas Korjus.

