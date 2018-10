President Kaljulaid ÜROs: väikestel riikidel pole aega seada väikeseid eesmärke

Mõni minut enne president Kersti Kaljulaidi riigikõnet Eesti delegatsiooniga ÜRO suures saalis - Paul Teesalu, Sven Jürgenson, Kristel Lõuk ja Lauri Kuusing. Foto: president Kaljulaidi Facebook

President Kersti Kaljulaid on töövisiidil Ameerika Ühendriikides. President kõneles ÜRO peaassambleel ja kohtub kahepoolselt mitmekümne riigijuhiga, et arutada Eesti kandideerimist ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks. Samuti esineb riigipea Stanfordi ülikoolis ja Fortune Most Powerful Women foorumil ning kohtub ka Eesti idufirmasid toetanud ettevõtjatega ning kohalike eestlastega.

“Väikestel riikidel pole aega seada väikseid eesmärke – meie eesmärk on muude küsimuste kõrval tuua ÜRO julgeolekunõukogu teemaks kõik digitaalsed asjad – küberohud on midagi, mida eestlased kui täisdigitaalse riigi kodanikud mõistavad paremini kui enamik teisi. Me tahame pakkuda oma perspektiivi tagamaks, et inimesed oleksid turvatud ka selles uues maailmas, kus konventsionaalsetele ohtudele lisanduvad küberohud,“ ütles president Kersti Kaljulaid 193-riiki ühendava Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) peaassambleel.

President Kaljulaid keskendus riigikõnes empaatiale, võrdsusele ja efektiivsusele – kolmele märksõnale, millele on üles ehitatud Eesti kampaania ÜRO julgeolekunõukogu mittealalise liikme 2020-2021 kohale kandideerimiseks. Riigipea kinnitas, et Eesti on solidaarne kõigi nendega, keda mõjutavad konfliktid, terrorism ja vägivaldne ekstremism. „Me sirutame omalt poolt abikäe humanitaarabiga, praktiliste nõuannetega, aga ka rahuvalvajatega, seda nii Aafrikas kui ka Lähis-Idas. Me teeme, mida saame, ometi on tunne, et seda pole kunagi piisavalt,” lisas president Kaljulaid.

“Oleme siin, selles saalis võrdsed. ÜRO roll on selle võrdsuse tagamine, reeglitel põhineva maailmasüsteemi säilitamine. Me sõltume üksteisest,“ lausus Vabariigi President, lisades et progress pole võimalik polariseerumise, killustumise ja tribalismi tingimustes vaid debattide ning ühiste lahenduste otsimise teel.

„Empaatia algab kodust. Kui tahame hoolida teistest, peame kõigepealt hoolima iseendast, samuti inimestest ja keskkonnast meie ümber,“ lausus President Kaljulaid ning lisas, et empaatiast on lihtne tuletada tõhusust, kui me tõesti soovime midagi ära teha. „Meie maakera ei suuda rohkem tasuta sõitjaid välja kannatada. Ei suuda taluda rohkem käte väänamist, et „ei saa”. Rohkem tegevusetust. Rohkem hetke mugavuste taha peitumist – et unustada ära, millises seisukorras jätame selle maailma oma lastele. Tegutsegem siis individuaalselt ja kollektiivselt. Täna. Iga päev,“ sõnas Vabariigi President.

Kõne täisteksti leiab president.ee lehelt.

Assambleel toimub presidendil rida kahepoolseid kohtumisi teiste riikide juhtidega, et arutada koostöövõimalusi ja Eesti kandideerimist ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks aastateks 2020–2021. Kolme päeva jooksul kohtub president Kaljulaid pea kolmekümne riigi juhiga. Lisaks osaleb riigipea mitmel kõrvalüritusel, sealhulgas Eesti korraldatud kohtumisel, kus esmakordselt tutvustatakse Eesti ja ÜRO Arenguprogrammi (UNDP) ühisprojekti e-valitsemise teemadel. Samuti osaleb president Kaljulaid ÜRO peasekretäri juhitava liikumise Every Woman, Every Child (EWEC) juhtgrupi kohtumisel. Tegemist on riike, vabaühendusi ja erasektorit koondava liikumisega, mis tegeleb laste, noorukite ja naiste tervise ja heaoluga. Riigipea kohtub ka reede õhtul New Yorgi Eesti Majas kohaliku Eesti kogukonnaga.

Pühapäeval, 30. septembril kohtub president Kaljulaid San Franciscos tehnoloogiaettevõte esindajate ning Eesti sõpradega – San Francisco Eesti Seltsiga ning Sylvia ning Andrew Thompsoniga, kes on Kistler-Ritso Fondi kuraatorid. Fond on muuhulgas toetanud Balti arhiivide ajakohastamist Stanford ülikoolis ja Okupatsioonide Muuseumi (Vabamu) loomist Tallinnas.

Esmaspäeval, 1. oktoobril külastab riigipea Stanfordi ülikooli, kus peab avaliku loengu Põhjala heaolu-ühiskonna mudelist läbi Eesti digiühiskonna vaate. Lisaks kohtub riigipea ülikooli direktori Michael Kelleri ja mitmete professoritega, nende hulgas Condoleezza Rice`ga.

Samuti külastab president Kaljulaid Draper`i ülikooli ja kohtub ülikooli rajaja, riskiinvestor Tim Draperiga, kes on Eesti e-resident ja investeerinud mitmesse Eesti ettevõttesse.

Teisipäeval, 2. oktoobril esineb president Kaljulaid Los Angeleses Fortune Most Powerful Women foorumil, kus räägib meie e-valitsemisest, kuidas riik on valmis küberohtudega toimetulekuks ja milliseid võimalusi pakub tehisintellekt. Riigipea kohtub ka Los Angelese rahvusvaheliste suhete nõukogu juhtkonna ja ettevõtjatega.

President Kersti Kaljulaid saabub tagasi Eestisse 4. oktoobri õhtul.