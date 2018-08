Eestlaste juhtimisel hakkab kuu aja pärast maailma koristama 150 riiki

Juba kuu aja pärast hakkavad eestlaste eestvedamisel ühel ja samal päeval korraga planeeti puhtamaks koristama kümned miljonid inimesed 150 riigist, millest saab ilmselt maailma ajaloo suurim kodanikualgatus.

"Ma kahtlustan, et me tagasihoidlike eestlastena ei saa veel päris täpselt aru, mille me oleme oma kümne aasta taguse Teeme Ära koristustalguga maailmas ellu kutsunud ja kui ulatuslik on see aktsioon, mis toimub igas ajavööndis 15. septembril," lausus maailmakoristuse juht Eva Truuverk.

Ta lisas, et kui nad neli aastat tagasi maailmakoristuse ideele aluse panid, seadsid nad endale eesmärgi, et unistuste tipp oleks see, kui nad suudaks korraga välja tuua kolm neljandikku maailmast ehk 150 riiki. "Täna, kuu aega enne aktsiooni starti, võin ma teile kinnitada, see unistus on täitunud. Eelmisel nädalal sai riike kokku täpselt 150, viimaste liitujate seas olid Fidži, Vanuatu, Boliivia ja Poola ning meil on veel kuu aega aega," ütles Truuverk.

Maailmas tekib neli miljardit tonni prügi aastas. Maailmakoristuspäeva juhi Eva Truuverki sõnul on maailma ajaloo suurimat kodanikualgatust valmistatud ette viimased neli aastat ning seda korraldab 15. septembril ligikaudu 30 000 vabatahtlikku üle maailma.

"Kõik need inimesed - väga erinevatest riikidest, ka väga keerulises olukorras olevatest riikidest - on teinud uskumatult palju tööd, sageli trotsides ühiskonnas valitsevaid norme ja ükskõiksust, selleks, et tuua oma riigis välja sajad, tuhanded ja isegi miljonid inimesed," rääkis Truuverk.

Prügikoristusaktsiooniga on tänaseks liitunud riike nii Aasiast, Araabiast, Aafrikast, Euroopast kui ka Ameerikast. Liitunud on riike, kus paljudel inimestel puudub juurdepääs jäätmekäitlussüsteemile, samuti on sõjalises konfliktis olevaid riike nagu näiteks Süüria, Afganistan, Iraak, Jeemen ja Ukraina. "See on võimalik vaid tänu sellele, et nende riikide koristustalgute juhid usuvad, et läbi positiivsete algatuste saab muuta ka ümbritsevat maailma," rääkis Truuverk. "See tähendab iga päev töötamist väljaspool mugavustsooni," lisas ta.

15. septembri hommikul Uus-Meremaalt algav ja umbes 30 tunni pärast Hawaiil lõppeval koristusaktsioonil hoitakse silma peal Tallinna Ülikooli fuajeesse ehitatud staabist. Umbes 200 staabiliikme ülesanne on koguda riikidest infot, olla tiimidele üle maailma abiks ja neid nõustada.

Iga riigi koristustalgu, prügi kokkukorjamise ja edasise prügi käitlemise korraldamise eest vastutab selle riigi koristustiimi juht ja meeskond, kes on läbinud liidriakadeemia, mille programm on koostatud Eesti koristustalgute mudeli kui ka erinevate riikide parimate praktikate põhjal. "Mõistame, et igas riigis ei ole võimalik kokku korjatud prügi edasi käitlemisele suunata, kuid me loodame, et see avab ühiskonna ja otsustajate silmad, et olukorra parandamiseks midagi ette võtta," rääkis Truuverk.

Eva Truuverki sõnul ei lõpe 15. septembriga veel maailmakoristuspäeva töö, sest koostamisel on Keep it Clean Plan, mille sisendiks on ülemaailmne prügikaardistamise andmebaas ning mis annab riikidele konkreetsed soovitused, kuidas prügiprobleemiga jätkusuutlikult tegeleda nii, et prügireostus maailmas oluliselt väheneks.

Kogu 15. septembril toimuvat kantakse üle aadressil worldcleanupday.org ja err.ee, aga ka Facebookis ja YouTube'is 24 tundi vältava otsesaatena.

Maailmakoristuspäev on EV100 programmi osana suurim eestlaste kingitus maailmale meie riigi sajanda sünniaastapäeva puhul.

