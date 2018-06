Eduart Tubina põrm jõudis Rootsist kodumaale

5. juuni hommikul jõudsid laevaga Rootsist kodumaale helilooja Eduard Tubina ja tema abikaasa põrmud, mis sängitati hiljem Tallinna Metsakalmistule, kus 18. juunil, helilooja sünnipäeval, toimub ka mälestustseremoonia.

Ümbermatmine toimub helilooja perekonna ettepanekul ning erinevate eesti kultuuri- ja muusikainstitutsioonide koostöös.

"On teada, et see oli ka tema enda soov puhata kodumaa mullas, kuid mitmetel põhjustel ei ole see realiseerunud, aga kuna nüüd tõesti, helilooja perekond selle protsessi lõpuks algatas, siis nüüd on lõpuks nii, et võib öelda, et üks Eesti muusikute suurimaid poegasid on taas kodumaal," ütles Eduard Tubina ühingu juhatuse esimees Kerri Kotta.

Eesti Heliloojate Liidu esimees Märt-Matis Lill ütleb, et Tubin on üks 20. sajandi olulisematest heliloojatest, kes pani aluse mitmetele suundumustele ja žanritele. "Näiteks ballett-sümfonistina on ta kahtlemata mitte ainult Eesti, vaid ka üldse 20. sajandi olulisemate tegijate hulgas," rõhutas ta.

Tubin põgenes sarnaselt paljudele teistele loomeinimestele 1944. aastal nõukogude vägede eest Rootsi. Vaatamata võõrsil elamisele hoidis helilooja Eestit südames ning tema loomingus olid tähtsal kohal rahvuslikud jooned. Just seetõttu on Lille sõnul põrmu kodumaale saabumine eriti oluline. "See on justkui mingisuguste haavade parandamine, mida nüüd see vahepealne aeg meisse väga sügavalt on jätnud, ja mingis mõttes see näitab, et need inimesed ei ole sügavamal tasandil siit eemal olnud," rääkis Lill.

Tubin ja tema abikaasa maeti metsakalmistule, kuid mälestustseremoonia toimub seal Eduard Tubina sünniaastapäeval ehk 18. juunil. Järgmisel päeval, ehk 19. juunil on Estonia kontserdisaalis mälestuskontsert.

