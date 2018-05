Akadeemik Tarmo Soomerele anti üle Klaipėda Ülikooli audoktori tiitel

4. mail promoveeriti Tallinna Tehnikaülikooli professor ja Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere esimese eestlasena Klaipėda Ülikooli audoktoriks.

Tarmo Soomeret tunnustatakse väga hea koostöö ja panuse eest piirideülesesse mereteadusesse.

Klaipėda Ülikooli teadusprorektor Rita Vaičekauskaite kinnitusel on Leedu ja Eesti ajaloolis-kultuurilised suhted on väga lähedased, kuid lisaks seob kaht riiki veel üks dimensioon, mis rõhutab seda lähedust veelgi – see on Läänemeri.

Vaičekauskaite sedastab: “On sümboolne, et anname audoktori tiitli just väljapaistvale mereteadlasele Tarmo Soomerele, kelle teadustöö on seotud merelainete kui fenomeni keerukuse uurimise ja mõtestamisega. Rahvatarkus räägib mütoloogilisest merejõust, samas aitavad kaasaegsed uuringud merre peidetud jõust leida nii taastuvaid energiaallikaid kui ka muid ressursse. Mereteadus on Klaipėda Ülikooli lipulaev. Professor Tarmo Soomere on oma tööga märkimisväärselt panustanud Leedu mereteaduse arengusse, et saavutada tipptase ka rahvusvahelisel tasandil. Tarmo Soomere fundamentaalteaduslikke saavutusi täiendab lisaks üsna harukordne suhtlemisoskus, mis võimaldab erinevate kultuuride, põlvkondade, isiksuste ja teadmiste ühendamist ning edendamist kaasaegse ühiskonna tuleviku ja heaolu loomiseks.”

Akadeemik Soomere sõnul on sõsarülikooli audoktoriks ülendamine ühele teadlasele suurim au: „Aga mitte kõik siin maailmas pole nii püsiv nagu audoktorite valimise traditsioon. Akadeemiline maastik on haaratud muutuste keerisesse. Radikaalselt on muutunud nii teadmiste tootmise kui ka nende kasutamise mustrid, samuti see, kuidas teadus suhestub ühiskonnaga.”