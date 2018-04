Cleveron’i pakiautomaadist sai Walmarti Pickup Tower

Walmart paigutab lähiajal pakiautomaate sadadesse poodidesse. Walmarti foto

Ameerika ajakirjanduses ja televisioonis on viimsel ajal palju olnud juttu Walmart “Pickup Tower’ist” (automatic pickup machine – APM). Masin on tehtud Viljandis asuva Cleveron nimelise firma poolt. Nime järgi ei saa otsustada, kas see on Eesti firma. Ometi on Cleveron Eesti kapitalil põhinev tehnoloogiaettevõte, mis arendab pakkide edastamist pakiautomaatide kaudu (tuntud ka pack robot nime all).

Kahjuks ei ole nende nimede järgi võimalik öelda, kus pakiroboti firma asub ja tegutseb ja kusagil meedias ei leidu ei Eesti ega isegi Cleveroni nime. Lugejale jääb mulje, et see on suure

jaemüügi kompanii Walmarti tehtud automaat. Pakiroboti tornil on mõlemal küljel suurte tähtedega “PICKUP” ja Walmarti kaubamärk. Ekraani all on siiski väike sildike: “Cleveron”.

Mis see “Pickup Tower” õieti on? Lühidalt: see võimaldab ostjal võrguteenuste kaudu ostetud kauba vastuvõttu. Ühesõnaga, kaupa ei viida koju, vaid ostja käib ise paki järel ja võtab selle välja automaadist. “Pickup Tower”‘i kirjeldused meedias on mitmesugused: ATM for parcel pickup, high tech vending machine, selfservice kiosk, etc

Esimese “Pickup Tower” pani Walmart tööle 2016 aasta septembris oma Arkansas’e äris peakontori lähedal ja jäi tulemustega väga rahule. Nüüd võib leida “Pickup Tower’eid” rohkem kui sajas Walmarti Ühendriikides olevas äris. Siin Floridas on vähemalt 5 “Pickup Tower’it”: Miami, Naples, Orlando (2) ja St. Petersburg. Walmart kavatseb tulevikus paigutada veel 500 “Pickup Tower’it” oma äridesse.

Kuna üks Orlando asukoht ei ole minust kaugel, sõitsin kohale, et lähemalt näha seda pakirobotit. Mis kohe silma paistis, on selle automaadi suurus: 16 jalga kõrge ja 8 jalga lai. Ühe reporteri sõnul “massive” . Walmart pidi oma Bentonville äris tõstma lage, et automaat sisse mahuks. Minu kohaloleku ajal keegi seda automaati ei kasutanud ja nii jäigi selle tegelik töötamine nägemata.

Henno Normet