Peaminister ja riigikogu fraktsioonid kommenteerivad avalikku 400 kirja Rail Balticu vastu

Peaminister Jüri Ratase kommentaar:

Pean väga tähtsaks, et kiire ja loodussõbralik raudteeühendus Euroopaga tekiks plaanipäraselt aastaks 2026. Eesti avatus ja head ühendused on meie arengu jaoks üliolulised. Rail Balticu abil tekivad uued võimalused, mis kiirendavad meie majanduskasvu, suurendavad rahvusvahelist konkurentsivõimet ning parandavad meie sidet ülejäänud Euroopaga.

Sellest võidavad inimesed ja ettevõtjad kõigis kolmes Balti riigis. Rail Baltic on ka loodussõbralik lahendus. Rohkem ronge tähendab vähem veoautosid ja busse ning tulemusena on meie õhk puhtam ja liiklus turvalisem.

Sealjuures on aga väga tähtis, et Rail Baltic oleks ehitatud minimaalse negatiivse mõjuga nii ökosüsteemidele kui ümbruskonnale. Tähtis on ka see, et projekt oleks võimalikult läbipaistev ning aruteludesse oleksid kaasatud nii kohalikud elanikud, teadlased kui ka ärimehed.

Riigihalduse minister kehtestas 14.02.2018 Harjumaa, Raplamaa ja Pärnumaa maakonnaplaneeringud, mille eesmärk oli leida sobivaim asukoht kavandatava Rail Balticu raudtee trassi koridoridele. Planeeringuprotsessi kaasati kõik kohalikud omavalitsused ja inimesed, kelle kinnistuid trassikoridor puudutas. Samuti kuulati protsessi käigus ära kõik esitatud arvamused, sh erinevate vabaühenduste omad, ning võimalusel neid arvestati. Kokku toimus maakonnaplaneeringute koostamise ajal kolmes maakonnas 86 avalikku arutelu, millest võttis osa 4214 osalejat.

Arutelu aluseks peavad olema professionaalsed ja usaldusväärsed uuringud. Ernst & Young Balticu tasuvusuuring on tehtud vastavalt Euroopa Komisjoni metoodikale, mida kasutatakse ka teiste sarnaste EL eelarvevahenditest rahastatavate projektide hindamisel. Euroopa Komisjoni transpordi peadirektoraat on hinnanud EY tasuvusuuringu usaldusväärseks.

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon, Priit Sibul

Kuigi parlament on oma otsuse teinud, ei tähenda see sugugi, et teema laualt maas oleks. Rail Balticu teema on pidevalt seires ka eelarve menetluse protsessis.

Mul on hea meel, et kultuuriinimeste hääl on Eesti ühiskonnaellu tagasi tulemas. Kui 1990ndate alguses poleks nende häält kõlanud, oleks Eesti kohalike väikeste oligarhide kontrolli all olev postsotsialistlik riigike. Ka Rail Balticu projekti tasuks vaadata seda meeles pidades.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, Martin Helme

Oleme kirjutajatega täielikult sama meelt. Esiteks on tasuvusuuring selgelt manipuleeritud ega kannata välja lähemat kriitikat – Rail Baltic ei ole tasuv ei majanduslikult ega sotsisaalmajanduslikult, tema kaasrahastus on üles blufitud, tulud selgelt üles blufitud, kulud väiksemaks räägitud.

Rail Baltic on sedavõrd kahjulik projekt nii eelarve mõttes, majanduslikult kui keskkonnaalaselt, et sõltumata sellest, kui palju on juba kulutatud või ehitatud, tuleb ta peatada igal juhul. Meile on täiesti selge, et mitte mingil moel ei hakka see raudtee tööle nii, nagu seda meile on reklaamitud. Küsimus on ainult selles, kui palju meie kõigi raha jõutakse hävitada enne, kui asi ebaõnnestunuks tunnistatakse.

Vabaerakonna fraktsioon, Artur Talvik

Vabaerakonna fraktsioon hääletas Rail Balticu lepingu ratifitseerimise vastu. Eelkõige oli vastu hääletamise ajendiks Rail Balticuga seotud asjaajamise hägusus ja poliitilise vastutuse puudumine. Tänane olukord on sellest hetkest veelgi kehvem.

Vahepealsel ajal on tõestatud, et Rail Balticu sotsiaalmajanduslikus tasuvusuuringus on kasutatud valeandmeid. Samuti on halvemaks läinud finantseerimisolukord. Brexiti tulemusel lahkub Euroopa liidust üks oluline netomaksja, mis tähendab, et lubatud 80/20 rahastamisskeemist võime ainult unistada.

Reformierakond, Jürgen Ligi

Reformierakonna fraktsiooni esimehe Jürgen Ligi sõnul peab murelikest keskkonna aspektidest hoolimata siiski aru saama, et tegu on julgeoleku- ja geopoliitilise projektiga.

Keskerakonna fraktsioon Erki Savisaar

Keskerakond pooldab jätkuvalt Rail Balticu ettevalmistus- ja ehitustöödega jätkamist. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon Kalvi Kõva Fraktsiooni esimehe Kalvi Kõva sõnul jäävad nemad vastustustundliku koalitsioonierakonnana sellest hoolimata juba langetatud otsuste juurde.

VES/EMA/Postimees