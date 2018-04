Trump kinnitas USA lojaalsust Balti riikidele

President Trump kohtus Washingtonis Balti riikide presidentidega

Balti presidendid kohtuvad president Donald Trumpiga. Foto: White House/välisministeerium

President Kersti Kaljulaid, tema Läti kolleeg Raimonds Vējonis ja Leedu riigipea Dalia Grybauskaitė kohtusid teisipäeval, 3. aprillil USA presidendi Donald Trumpiga ning andsid pärast seda ühise pressikonverentsi.

Pressikonverentsil õnnitles pesident Trump Balti riike 100. sünniaasta puhul ning avaldas lootust, et USA ja Baltimaade pikk suhe püsib veel 100 aastat.

Trump rõhutas, et USA on alati toetanud Balti riikide suveräänsust ning ei ole kunagi tunnustanud Nõukogude okupatsiooni.

Trump kiitis, et Balti riigid on tublid NATO liitlased, kes täidavad oma kohustusi ja kulutavad sel aastal 2 protsenti sisemajanduse kogutoodangust kaitsevaldkonda. Ta avaldas lootust, et Balti riikide eeskuju kaitsekulutuste koorma jagamisel järgivad teisedki riigid.

President tunnustas Balti riikide osalust ISIS-e vastases koalitsioonis. Tema sõnul on koalitsioon aidanud võtta ISIS-elt tagasi ligi 100 protsenti aladest Süürias ja Iraagis. Tema sõnul ei puhka USA enne, kuni ISIS on hävitatud.

Trumpi sõnul on USA-l ja Balti riikidel uued võimalused koostööks teaduse, meditsiini ja tehnoloogia valdkonnas.

USA president kiitis oma Balti kolleege ning kinnitas, et USA jääb Balti riikidele lojaalseks ja tugevaks sõbraks.

Presidentide kohtumisel Washingtonis tulid jutuks julgeoleku ja majanduskoostöö küsimused.

Riigipeade kohtumise peamised teemad olid Balti riikide ja Ameerika Ühendriikide koostöö julgeoleku ja majanduse valdkonnas.

Kaljulaid rõhutas pressikonverentsil, et nii Eesti, Läti, Leedu kui Ameerika Ühendriigid jagavad samu väärtusi. "Demokraatia, isikuvabadused ning õigusriigi põhimõtte austamine on kõigi meie riikide, aga ka kogu rahvusvahelise julgeolekuarhitektuuri nurgakivideks. Neid väärtusi peame me koos kaitsma, kus ja mil iganes need ohus on. Meie riigid on koos headuse teljel (axis of good)," ütles president Kaljulaid.

Kaljulaid märkis, et USA-l on väga suur roll nii Balti riikide kui kogu Euroopa julgeoleku tagamisel ning USA- juhtroll NATO-s on võtmetähtsusega ja alliansi üheks nurgakiviks. Tugeva NATO aluseks on ka õiglane koormajagamine ning kohtumisel president Trumpiga arutati, kuidas selles küsimuses juulis toimuva NATO tippkohtumise eel edasi liikuda.

Majanduskoostööst rääkides tõi president Kaljulaid välja, et kuigi kahe riigi majandused on väga erineva suurusega, muutuvad digitaalses maailmas nii vahemaad kui suurused vähemtähtsaks.

"Täna ei ole Eesti ja Ameerika Ühendriikide kaubandussuhted liiga tihedad ning siin on kindlasti kasutamata potentsiaali. Õnneks on ka juba täna ettevõtteid, kes Eestis sel suunal töötavad ning usun, et meie avatud majandus ning madal bürokraatiatase on atraktiivsed ka Ameerika investoritele," ütles riigipea.

Lisaks avaldas Kaljulaid kohtumisel tänu Ameerika Ühendriikidele ja ameeriklastele toetuse eest, mida nad Balti riikidele okupatsiooniaastatel näitasid. "USA-s lehvis terve selle aja sinimustvalge, kui kodumaal sest vaid unistada võisime. Me teame seda, me mäletame seda ja me oleme selle eest tänulikud," ütles riigipea.

Riigipeade kohtumisel võeti vastu ka deklaratsioon tähistamaks saja aasta möödumist Eesti, Läti ja Leedu iseseisvumisest ning riikidevahelise partnerluse uuendamise puhul. Deklaratsioonis keskendub riikide koostööle julgeoleku, majanduse ja inimestevaheliste kontaktide edendamise vallas. (Deklaratsioon artiklis "A Declaration To Celebrate 100 Years Of Independence Of Estonia, Latvia And Lithuania And Renewed Partnership")

Trump lubas USA sõdurid perioodiliselt Baltimaadesse saata

USA president Donald Trump lubas teisipäeval avaldatud USA-Balti julgeolekudeklaratsioonis, et saadab perioodiliselt Baltimaadesse Ühendriikide sõdurid Venemaa heidutamiseks ning tugevdab piirkonna õhutõrjevõimet.

"Ühendriigid kavatsevad jätkata sõdurite perioodilist saatmist Baltimaadesse heidutuse tugevdamiseks ning toetada Eesti, Läti ja Leedu jõupingutusi riigikaitse arendamisel," seisab nelja presidendi kohtumisel heaks kiidetud ühisdeklaratsioonis.

Kolme Balti riigi juhid said kohtumisel USA presidendi Donald Trumpiga kinnituse Ühendriikide jätkuvast sõjalisest kohalolekust piirkonnas ja edasisest toetusest Balti piirkonna kaitsevõimele, ütles Läti president Raimonds Vējonis avalduses tippkohtumise tulemuste kohta.

"Balti-USA presidentide tippkohtumine kinnitas üle meie jagatud pühendumuse põhiväärtusele, pikaajalisele sõprusele ja kindlale partnerlusele, mida me oleme nautinud peaaegu sajandi," ütles Läti riigipea.

USA on tema sõnul Balimaade lähim sõber ja liitlane. "Hindan kõrgelt seda, et me toetame vastastikku üksteise ettevõtmisi ja toimetulemist meie ees seisvate julgeolekualaste väljakutsetega," sõnas Vējonis.

Riigipeade kohtumise kõrval toimus Washingtonis ka Balti-USA ärifoorum. Kuigi kahe riigi majandused on väga erineva suurusega, muutuvad digitaalses maailmas nii vahemaad kui suurused vähemtähtsaks. “Täna ei ole Eesti ja Ameerika Ühendriikide kaubandussuhetes kindlasti üksjagu kasutamata potentsiaali. Õnneks on ka juba täna ettevõtteid, kes Eestis sel suunal töötavad ning usun, et meie avatud majandus ning madal bürokraatiatase on atraktiivsed ka Ameerika investoritele,” kirjutas president Kersti Kaljulaid oma Facebooki lehel.

