Indrel Laul kinkis Tartu Jaani kirikule Estonia klaveri

Tartus tutvustati kiriku toetamiseks loodud EELK Toetusfondi

SA EELK Toetusfondi nõukogu esimees, ettevõtja Indek Laul kinkis Tartu Jaani kirikule spetsiaalselt kirikule valmistatud kontsertklaveri Estonia 225. Indrek Laul sõnas, et talle on klaveri kinkimine hea võimalus midagi ühiskonnale tagasi anda. See on esimene kord, kui ta niisuguse kingituse teeb. Laulu sõnul on Estonia 225 väga suur mudel, sel klaveril saab anda ilusaid kontserte. «Kontsertklaver on Estonia 274, kuid 225 on suuruselt kohe järgmine mudel,» rääkis ta. Laulu sõnul on Tartu Jaani kirik üks Lõuna-Eesti olulisimaid kontserdikeskusi ning seal on ka head võimalused pilli hoida. «Tartu Jaani kirikut köetakse ja see on tähtis, sest klaver vajab pikaks elueaks häid tingimusi,» rääkis Laul.

Sihtasutuse Tartu Jaani Kirik juhataja Juhani Jaeger (pildil) tunneb suurt rõõmu, et pühakojale kingiti uus klaver. Jaege ütles, et uus klaver tähendab kogudusele ja kirikule palju. Jaegeri sõnul peetakse sel aastal Klaaspärlimängu festivali ja Mailaulu kontserdid just Jaani kirikus tänu uuele pillile. Foto: tartu.postimees.ee

25. märtsil tutvustati Tartus Jaani kirikus heategevusfondi EELK Toetusfond. Selle loomise eesmärk on toetada Eesti Evangeelset Luterlikku Kirikut kristliku usu, maailmavaate ja kultuuri hoidmisel ning pärandi säilitamisel Eestis.

Toetusfondi asutasid eraisikutena Indrek Laul (fondi nõukogu esimees), Janek Mäggi (fondi nõukogu aseesimees), Väino Kaldoja ja Urmas Viilma; lisaks neile kuuluvad sihtasutuse nõukogusse Mart Hirtentreu, Jüri Ehasalu, Jüri Kraft ja Heiti Hääl.

Palmipuudepüha jumalateenistuse järel toimunud SA EELK Toetusfondi tutvustusürituse raames kinkis ettevõtja Indrek Laul Tartu Jaani kirikule kontsertklaveri 225 ning toimus kontsert Eesti tunnustatud pianistide osalusel.

„EELK Toetusfondi eesmärk on pakkuda inimestele võimalust toetada kirikut tema ühiskondliku rolli täitmisel,” ütles EELK Toetusfondi kaasaasutaja Indrek Laul. „Eestis on väga palju inimesi, kes väärtustavad kiriku rolli ühiskonnaelu edendamisel ning tahavad kirikut selles aidata. EELK Toetusfondi mõte on kodanikualgatus, kus aktiivsed Eesti inimesed tahavad oma riigi vaimset keskkonda kirgastada ning pärandit väärtustada. Ühistegevus, mille eesmärk on Eesti elu paremaks muutmine, on loomupärase arengu tagatis.”

„Ettevõtja ülesanne on oma toetuse kaudu muuta Eestit paremaks nendes elulõikudes, kus mulle tundub, et riigi tugi on ebapiisav või olematu, kuid kodanikkond seda vajab ja eeldab,” märkis EELK Toetusfondi kaasasutaja Väino Kaldoja. „Eesti ettevõtjad tahavad, et Eesti kultuuri kõik võtmevaldkonnad areneksid ja õitseksid. Kirik on initsiatsioon, mille kaudu väga suur osa ühiskonnast end avab – endale, perekonnale, osad ka ühiskonnale. Ma usun, et me peame Eesti pidepunkte tugevdama ning selleks on vaja ühiskonna toetust.”

„EELK Toetusfondi eesmärk on pakkuda kõigile soovijatele võimalust kirikut toetada, lihtsalt ja mugavalt,” ütles EELK Toetusfondi kaasasutaja Janek Mäggi. „Fondil on tegus nõukogu, tegevjuht ning iseseisev identiteet. EELK Toetusfond hakkab koguma annetusi avalike kampaaniatega, millega finantseerib konkreetseid projekte. Eripära võrreldes tavaliste annetustega on eelkõige see, et fond kogub raha ja finantseerib käegakatsutavate tulemustega asju, mille puhul annetaja tunneb, et tal on olnud projektis osa ja ta on aidanud seda ellu viia.”

„Ettevõtjatelt tulnud algatus teha kirikuga koostööd ühiskonna sidusamaks muutmise nimel on tänuväärt. Erinevate ühiskonnagruppide koostöös saame Eesti inimeste turvatunde suurendamiseks ja kultuurilise identiteedi tugevdamiseks palju ära teha,“ ütles kirikut toetavasse fondi eraisikuna panustav Urmas Viilma.

Heategevusfondi EELK Toetusfond eesmärk on toetada Eesti Evangeelset Luterlikku Kirikut kristliku usu, maailmavaate ja kultuuri edendamisel ning pärandi säilitamisel Eestis.

