Elagu Võrumaa! Elagu Eesti!

Võru linnapea ja aselinnapea koos laulja Kethi Uibomägi’ga (Lala Lady's ). Foto: Viido

Käisin koos Heliga Võru linnapea Anti Allase vastuvõtul, millega tähistati Eesti Vabariigi 100 aasta sünnipäeva. Pidu peeti 23. veebruaril Võru Kandles. Meil on olnud au olla kutsutute seas juba kolmas aasta järjest ja iga kord oleme sellest ikka rohkem rõõmu tundnud.

Linnapea Allas ja Võru linnavolikogu esimees Ülo Tulik tervitasid meid, kui me teiste seas pikas tervitajate rivis nendeni jõudsime. See rivi tundus olevat sama pikk, kui see on vabariigi presidendi vastuvõtul. Kõik olid rõõmsate nägudega ja noogutasid tuttavatele tervituseks.

Jälle kord olin ma tänulik Helile, et ta oli hoolitsenud, et mul oleks korralik ülikond ja mustad kingad, selle asemel et hajameelselt oma vanad pruunid jalavarjud jalga oleksin pannud. Ta oli juba varakult Tallinnast kohale tulnud, et olla kindel, et ma olen end kenasti valmis pannud. Ta muretseb seepärast, et ma olen kõvasti hõivatud maalimisega, sest märtsis tuleb Petseris minu näitus. Näen praegu vaeva, et lõpetada veel paar tööd. Kui ma olen loomingulisel lainel, siis ei pane ma ümbritsevat maailma eriti tähele ja ma ei tea, mis mu ümber toimub.

Kui kätlemine oli läbi, siis suunduti teatrisse kõnet kuulama. Linnapea Anti Allas, minu silmis noor mees, rääkis südamlikult sellest, millised on Võru saavutused viimastel aastatel olnud ja milline on Võru tulevik. Mulle meeldis tema optimism ja siirus. Olen ka üllatatud sellest, kui noor on tema kabinet. On näha, et Võru poliitilises elus on voolamas värske veri ja see suudab palju uuendusi ellu viia.

Pärast kõnet toimus kontsert. Laval olid noored muusikud, lauljad ja tantsijad, keda juhendas Randvere muusikaline perekond. Võru linn kuulub noorsootöö valdkonnas Eesti parimate sekka! Laval olid mitmed Randvere perekonna liikmed, kõik väga talendikad.

Tundsime end Heliga vastuvõtul väga koduselt, sest meil oli seal nii palju sõpru ja tuttavaid. Võru vallavanem Kalmer Puusepp on Heli lähedane sugulane ema setu liinis. Mulle valmistas head meelt ka see, et ma ei olnud sugugi kõige vanem inimene peol. Legendaarne ja värvikas õpetaja Elmar Susi sai linnapea Anti Allaselt vapimärgi hingestatud ja tulemusliku töö eest noorte harimisel ning eeskujuks olemise eest aktiivse liikujana ja tervislike eluviiside järgijana. Kõigile meeldis tema tagasihoidlik naeratus ja lihtne tänuavaldus.

Pärast kontserti liiguti peosaali, kus oli puhvet ja tervitusjoogid. Ajasin pikalt juttu Kaitseliidu majori Urmas Vahteriga, keda ma tunnen juba pikemat aega, aga vestlesin ka mitme linnapealt aumärgi saanuga. Anti abikaasa Elina tunnistas, et ta on suur Uku Suviste fänn ja kui ta kuulis, et mul tuleb Petseris maalinäitus, siis lubas ta tulla esitlusele ja vajadusel mind ka kohale sõidutada.

Tehti palju pilte ja selfisid ja varsti olid kõik omavahel sõbrad Facebookis.

Kõik, kes arvavad, et ainult Tallinnas on Eesti tulevik, ei ole käinud Võrus ja näinud tema renessanssi.

Viido Polikarpus