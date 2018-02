Narvas tähistati Eesti sünnipäeva

Riigi sünnipäeva tähistamise keskmes oli kolmapäeval Narva, kus linnarahvas kogunes piirilinna südamesse kuulama Narva poistekoori ja puhkpilliorkestrit ning president Kersti Kaljulaidi kõnet.

Enne pidu andis Kaljulaid Narvas üle tänavused riigi teenetemärgid. Samuti tutvustati Narvas Eesti 100. sünnipäevale pühendatud kuld- ja hõbemünti.

Pidulisi oli Narva raekoja platsil koos värskete teenetemärkide kavaleridega pool tuhat, vahendasid ERR uudised.

Pidulised olid mõistagi rahul, et üheks juubelinädala olulisemaks peopaigaks valiti just Narva.

"Tunded on ülevad, sest sünnipäev algas pihta ja just Narvast. See on väga tore. Ja kohalikule rahvale tuua riik siia - see on väga hea," ütles Urmas Tokman.

"Meil on ju tulemas selline suur juubel - Eesti 100. Seda ei saa iga päev. Ja täna oli ometigi presidendiproua meil kohal. Ja meil on esimest korda Eestis naispresident, selle üle on ka väga hea meel," sõnas Kristina Ernits.

"Tunded keevad üle. Väga suur rõõm on, et meie vabariik saab 100 aastaseks. Ja ma olen õnnelik, et ma nägin presidenti," ütles Jana Bašurova.

Pärast peo ametliku osa lõppu tuli president rahva sekka. "Rahva seas olla on alati hea ja rõõm ja uhke tunne ka. Eesti inimesed on nii armsad," ütles Kaljulaid.

ERR