Eestis on 90 usuvoolu: lilla leegi hoidjad, kopimistid, tulekummardajad...

Statistikaamet avalikustas 11. jaanuaril 2011. aasta rahvaloenduse andmed, mis puudutavad inimeste usku. Selgub, et Eestis on 90 usuvoolu (2000. a. loenduse ajal oli neid 74), millest 16-l on enam kui 1000 järgijat, 15-l on 100 kuni 999 järgijat, 35-l on 10 kuni 99 järgijat ning 24-l alla 10 järgija.

Kõige enam on Eestis õigeusklikke (176 773) ning luterlasi (108 513). Neile järgneb populaarsuselt baptism, mida järgib 4507 inimest. Seda on 1244 võrra vähem kui eelmise loenduse ajal. Populaarsed on ka baptistid ja Jehoova tunnistajad, keda on vastavalt 4501 ja 3938 inimest.

Kusjuures Jehoova tunnistajad on üheteist aasta jooksul juurde saanud 115 usklikku. Kasvanud on ka islami-usuliste hulk, keda on varasema 1387 asemel 1508.

«Tasub ära märkida, et 7. kohal olev vanausuliste uskujaskond on säilitanud positsiooni ja saanud usklikke juurde,» märkis 2011. aasta rahva- ja eluruumide loenduse peakorraldaja Diana Beltadze. Neid on 2605, mis on eelmise loendusega võrreldes 90 võrra rohkem.

Märkimisväärne on kristlike vabakoguduste liikmeskond, mis on üheteist aastaga kasvanud 1966 võrra. Neid on nüüd kokku 2189.

«Tuleb tõdeda, et levinuim on ristiusk, selle järgijaid on ligi 300 000,» ütles Beltadze. Loenduse andmetel tunnistab 15-aastasest ja vanemast Eesti elanikkonnast kindlat usku 320 872 inimest.

Nagu öeldud, on Eestis kokku 90 usuvoolu. Neist kõige suurem naiste osakaal on Valguskandjate liikumise seas, kus on 25 naist ja 7 meest. Sellele järgneb Viimase testamendi kirik, kus on 15 naist ja 3 meest. Jehoova tunnistajate hulgas on 2755 naist ja 1183 meest.

Meeste osakaal on suurim kopimismis (failijagamise religioon), kus on 36 meest ja 1 naine. Kalvinistide seas on 20 meest ja 8 naist, unifikatsionistide seas 10 meest ja 5 naist. Lilla leegi hoidja vennaskonda kuulub 40 meest ja 8 naist.

Uusi usuvoole tuli võrreldes eelmise loendusega juurde 16, hõlmates 115 järgijat. Uusi usuvoole oli Beltadze sõnul väga raske välja selgitada ning näiteks Rõõmsa teaduse liikumist pidasid andmete töötlejad alguses naljaks.

«Kui hakkasime ekspertidega nõu pidama, siis selgus, et see on pärit Jaapanist,» rääkis ta. «Näiteks arvasime, et saientoloogia on teaduskäsitlus ja usuga sel mingit pistmist pole, aga tegemist on usurühmaga, mis on levima hakanud USAst ja nemad tegelevad tulnukate uurimisega ja tsivilisatsiooni saavutuste säilitamisega.»