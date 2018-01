Jõulusõnum õigest jõulutundest

“Läki nüüd Petlemma ja vaadakem seda asja, mis on sündinud, mis Issand on meile teada annud!”

Nii otsustasid karjased teha keset ööd rohkem kui kaks tuhat aastat aastat tagasi Petlemma väljal, siis kui Jumala ja Inimese Poeg Jeesus Kristus sündis siia maailma.

Need mehed otsustasid minna otsima selle taevase nägemuse põhjust, mis nende silme ees ja kõrvade kuulmises oli just sündinud. Paljud inimesed on arutanud oma peas ja arutanud oma suus sama küsimust läbi sajandite – ja teevad nii ka tänapäeval. Nimetan seda meile tuntud nimega: õige “jõulutunne”. Missugune on see õige jõulutunne?

Leidsin vastuse tänavuses uudises Tallinnast, mis teatas, et “Jõulusõimede näitus Tallinnas avati piduliku rongkäiguga” (ERR uudised, kordus ajalehes “Eesti Kirik”) Tallinna vanalinna koolide, kodude, poodide, käsitöökodade neljakümnele aknale on seatud üles sõimepilt Kristus Jõululapsest sõimes, inglitest, Maarjast ja Joosepist ning võimalikult ka karjastest ja hommikumaa tarkadest. See jõulusõimede näitus kulgeb läbi mitme vanalinna tänava alates Niguliste kirikust ja lõppedes Vene tänaval. Selle korraldajateks on Maarjamaa haridusselts ja Vanalinna hariduskolleegium. Näituse eestvedaja Kati Käpp seletas, et kuna enamik sõimi on valmistatud koolides ja kodudes, siis on see andnud võimaluse nende meisterdamisele pühendumise kaudu peatuda ka kiiruse ja argielu keskel, et seletada lastele jõulude tõelist tähendust ja esile tuua, mis on pühade tegelik sõnum. Meie õige jõulutunne on sama kui karjastel, Maarjamaa haridusseltsil ja Vanalinna hariduskolleegiumil ning igal koguduse ja kiriku pühal jõuluteenistusel.

Õnnistatud püha jõuluaega ja uut Issanda aastat meile, meie peredele, meie rahvale ja maale.

Õpetaja Thomas Vaga,

E.E.L.K. piiskop el.