Maasikas: meie kõigi ülesanne on aidata kaasa usaldusväärse info levikule

Foto:VM

17. oktoobril Euroopa Liidu üldasjade nõukogul Luksemburgis keskenduti 19.-20. oktoobril toimuva Euroopa Ülemkogu ettevalmistustele ja iga-aastasele õigusriigi dialoogi arutelule. Riigijuhtide kohtumisel tulevad kõne alla eelkõige rändeküsimused ja digitaalteemad, samuti tihedam kaitsekoostöö ja EL välissuhted.

Kohtumist juhatanud Eesti eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasika sõnul vaadatakse ülemkogul üle nii rändevoogude peatamise meetmed kui arutatakse Euroopa ühtse asüülisüsteemi edasist arendamist, rõhutades ühtlasi tiheda koostöö vajadust rahvusvaheliste partnerite ning rände päritolu- ja transiitriikidega.

Eesti EL Nõukogu eesistumise üks olulisi teemasid on digimajandus ja digiteenuste turg. “Tallinna tippkohtumine andis selge sõnumi, et me vajame tugevamat digitaalset Euroopat ja digitaalse ühisturu kiiret toimimist. See on samuti Euroopa Liidu eesmärk ja ma usun, et lähema aasta jooksul saame digitaalse ühisturu ka reaalselt tööle,” ütles Maasikas.

Ministrite iga-aastase õigusriigi dialoogi arutelu keskendus seekord meedia mitmekesisusele ja digitaalajastu õigusriigile. Eriesindaja tõdes, et „me elame ajastul, mil libauudised levivad hetkega üle maailma, ajastul, mil on võimalik nendega mõjutada isegi valimistulemusi. Seega on meie kõigi ülesanne aidata kaasa usaldusväärse info levikule, sellele, et tehtaks vahet libauudisel ja tegelikul ehk faktidel põhineval uudisel.“

Töölõunal arutavad ministrid koos komisjoni asepresidendi Andrus Ansipiga Euroopa Komisjoni koostatud küberjulgeoleku paketti. Hiljuti uuendatud küberjulgeoleku strateegia toob välja vajaduse arvestada küberteemadega erinevates eluvaldkondades ning teeb ettepaneku luua vastavate kompetentsikeskuste võrgustik.

Pärastlõunal on veel 27 liikmesriigi üldasjade nõukogu, kus EL pealäbirääkija Michel Barnier annab ülevaate Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise läbirääkimiste hetkeolukorrast ning toimub Euroopa Ravimiameti ja Euroopa Pangandusjärelevalve Londonist üleviimise poliitiline arutelu komisjoni hinnangu põhjal.