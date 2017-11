Valimised on möödas

Kohalike omavalitsuste valimised on sedakorda möödas. Isamaa ja Res Publica Liidul läksid need paremini, kui seda ennustati.

Mina astusin kunagi Isamaaliitu just sel ajal, kui neil ei olnud kõige paremad päevad. Aga nad tõusid nagu fööniksid tuhast. Mõnda aega oli nende reiting kõrge, aga siis juhtus midagi, mille põhjust on raske selgitada, ja huvi nende tegemiste vastu langes. Isamaaliit on minu jaoks olnud alati see, kes seisab traditsioonilise Eesti eest. Nad on konservatiivsed, olemata ultranatsionalistid.

Ma mäletan, kui mind kutsuti aastaid tagasi kõnelema Torontosse Eesti Vabariigi aastapäeval. Pärast pidulikku aktust kõnelesin ma seenioridega, kelle keskmine eluiga jäi 95 eluaasta kanti. Kuna tegemist oli Riigikogu valimiste aastaga, siis ma mõtlesin, et selgitan erinevate parteide seisukohti. Ma rääkisin, et Eestis pole võimalik ühelgi parteil üksipäini valitseda, vaid vaja on moodustada koalitsioon kellegagi. Isamaaliit oli hea partner kõigile, kuna ta esindas eestluse olemust. Ütlesin neile, et kujutagu nad ette, kuidas Estonia teater uuesti üles ehitatakse. Minu meelest nimetaks tolleaegne, Savisaare juhtimise all olnud Keskerakond teatri ümber Vene teatriks ja tekitaks palju töökohti venekeelsetele inimestele ning neile, kelle elu halvenes pärast seda, kui Eesti taastas oma iseseisvuse. Mäletatavasti sel ajal oli rohkesti probleeme õpetajatel, arstidel, õdedel jt, kellel oli raske uutes majanduslikes tingimustes toime tulla. Reformierakond aga lammutaks Estonia hoone ja ehitaks selle asemele pilvelõhkuja ning ostukeskuse. Rohelised ehitaks teatri asemele pargi jne. Edasi ma põhjendasin seda, miks Isamaaliit oleks kõigile parim partner. Rohelised saaksid Estonia teatri ümber oma pargi, Reform saaks ostukeskuse ja pilvelõhkuja (praegu see teatri läheduses ju nii ongi). Seetõttu on minu meelest oluline, et Isamaa ja Res Publica Liit oleks valitsuses. Mul on hea meel, et suutsin nüüdsetel kohalike omavalitsuste valimistel ka ise oma väikese panuse selleks anda, et see jõud oleks ikka pildil. Kahjuks jäi osavõtjate arv valimistest madalaks, aga nii on see enamikus maades, aga ka see on demokraatia väljendus.

Kakskümmend aastat tagasi tulin ma Eestisse elama. Palju on selle ajaga muutunud. Värskelt saabunule oli kõik uudne ja põnev. Palju tol ajal loodetut ja ihaldatut on ellu viidud. Võrreldes hullumajaga, mis toimub praegu Ameerika Ühendriikides, on meie probleemid peaaegu olematud. Me peaksime olema õnnelikud, et elame maal, kus ideaalid on reegliks, mitte erandiks.

Ameerika probleemi näen ma aga selles, et paljud inimesed valitsuses näevad vaeva sellega, et püsida võimul, mitte aga sellega, et seista oma valijate huvide eest. See juhtub, kui üks partei on liiga kaua võimul. USA-s on kahe partei süsteem ja nad peaksid tõsiselt kaaluma ajalist piirangut nii Senatis kui Esindajatekojas. Meil Eestiski oli see probleem, aga nüüd on võim vahetunud ja aeg näitab, mida see endaga kaasa toob.

Viido Polikarpus