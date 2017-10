EESTI HETKED – Mahedikurullid Macronile

Tallinna Lennujaama VIP-alale Euroopa Liidu eesistumise üritustele saabujad saavad peatuda mitmes toas, kus laual soolased suupisteid, riiuleis Eestit tutvustavad raamatud ning letil kohvimasin ja baarilett. Alati on kausis Kalevi kommide paremik, pähklite valik ning klaaspurgis antud punased krobelise tekstuuriga nämmid, mis kahtlemata meelitavad, aga sildil olevast kirjast väliskülalised paraku aru ei saa. Selle jaoks ongi olemas Eesti Euroopa Liidu eesistumise sideisikud (liaison officers), kes Eestisse saabuvaid delegatsioonijuhte vastu võtavad ja muuseas kohaliku elu mahedikke-pahedikke lahti seletavad. Foto: Riina Kindlam

Väga tähtsad isikud, ehk à la inglise keeles "VIP-id", saabuvad hetkel pidevalt Tallinna Lennart Meri Lennujaama VIP-alale, kuna Eesti on juulist detsembrini Euroopa Liidu eesistujariik – Estonian Presidency of the Council of the European Union (vaadake: eu2017.ee) Läinud nädalal saabus Digital Summit'ile ehk digialasele tippkohtumisele koguni raskekahurvägi: Angela Merkel, Emmanuel Macron, Theresa May, Donald Tusk ja Jean-Claude Junker. Ei tea, kas keegi neist ka mahedikurulle maitses?

Suupisted, mis VIP-ootetubades laudadel, on tähistatud eesti- ja inglisekeelsete seletusega. On alati heeringas rukkileival, tihti on keedupeet kitsejuustuga ja ka rahvusvahelisemat nagu hummus, mida võiks maakeeli kikkerhernepasteediks tituleerida. Ja purgis olevad mustsõstra mahedikurullid toortatraga, mida valmistab ettevõte nimega MARU Saaremaal. Väga pikad ja ilusad kirjeldussõnad, on ju?

Vast ainus, mis ka eestlastele võib kohati segaseks jääda on mahedikurull ... Ilm võib olla mahe, maalitoonid mahedad, huumorgi mahe ja uuem tähendus, samamoodi soe, pehme, mõnus, sõbralik, leebe, meeltele rahulikult mõjuv on mahe kui orgaaniline (organic) ehk looduslik toode. Selle toorainet ei ole mürgiga pritsitud ning sellele ei ole lisatud tehisaineid. Antud juhul on purgisolevate koostiseks banaan, mustsõstar, õun ja toortatar. Kohalik väikeettevõte Maru teeb Saaremaal ka pulgamahedikke, mida on hea vastandada pulgaPAHEdikele, ehk hambamurdja-pulgakommidele. Maru taga seisev Kati kirjutabki firma kodulehel (marufood.com): "Jõudsin selliste maiustusteni, kui otsisin endale ja lastele naturaalsest toorainest, ilma lisatud suhkruta ja säilitusaineteta alternatiivi tavapärastele kommidele." Ja nüüd pistab neid ka Prantsusmaa president! Äkki Macron eelistab neid nüüd makroonidele...

Makroon (ingl. macaron, ka macaroon, prantsuse macaron) on juba ammu ka Eesti kohvikulettidel. See on väike, sõmera koorikuga, seest pehme, ümmarguse kuju ning 3–5 cm läbimõõduga küpsis, mida tehakse igas vikerkaarevärvi ja - maitsega. Põhimõtteliselt on see mandlipulbrit sisaldav besee. Nimi tulebki itaaliakeelsest sõnast macarone, mis tähendab besee. Ja on põhimõtteliselt Prantsusmaa presidendi nimi. Kahtlemata on mees maiasmokk. Seda tajusime ka meie, sideisikud, kes teda suht lähedalt silmasime.

Käre-Maru-VIPid! Hetkel käib Tallinnas Kultuurikatlas juba järgmine, E-Government ehk e-valitsemise ministeriaal; EL ministrite tasemel kohtumine. Sealgi kostitatakse külalisi Eesti oma hea ja paremaga. Küll me oma maitsete ja muugagi neile meelde jääme.

Riina Kindlam,

Tallinn