Eesti Vabariigi juubelivastuvõtt peetakse Tartus

Vabariigi sajas sünnipäevapidu peetakse Eesti Rahva Muuseumis.

Eesti Vabariigi saja aasta juubelile pühendatud presidendi vastuvõtt ja pidulik kontsert järgmise aasta 24. veebruaril toimub Tartus Eesti Rahva Muuseumi uues peahoones.

President Kersti Kaljulaidi avalike suhete nõuniku Taavi Linnamäe sõnul on praeguseks otsustatud, et riigipea vastuvõtt on küll Tartus, kuid juubelinädala üritused jõuavad ka teistesse Eesti linnadesse.

«Me vaatame seda nädalat tervikuna ning püüame jälgida, et sündmused ei koonduks ainult ühte või kahte kohta. Kindlasti on nende jagunemisel ka oma loogika, » selgitas ta. Nii näiteks peetakse riiklike teenetemärkide kätteandmise tseremoonia «Eesti tänab» piirilinnas Narvas, Konstantin Pätsi elulooraamatu esitlus ning päästekomitee mälestussamba avamine aga Pärnus.

Linnamäe sõnul sai Tartu puhul mõneti määravaks see, et linn oli ise vastuvõtust väga huvitatud. Nimelt saatis Tartu linnapea Urmas Klaas juba kevadel presidendi kantseleile ettepaneku, et juubelivastuvõtt võiks olla Tartus.

Kirjas rõhutas Klaas, et Tartu on mänginud väga suurt rolli nii Eesti rahvusliku liikumise keskusena kui ka Eesti riigi loomisel ja iseseisvuse kindlustamisel.

Nõunik andis mõista, et Tartu oli ka presidendi esimene eelistus.

«Ega need asjad päris presidendist sõltumata ju ei juhtu. Muidugi on meil meeskond, kes valmistab seda üritust ette ja kaalub variante, aga lõpuks on see riigipea otsus, kuhu ta oma külalised kutsub,» selgitas ta. Võrreldes näiteks Estonia kontserdisaaliga mahutab Eesti Rahva Muuseumi peahoone poole rohkem inimesi. Linnamäe sõnul ei lähtunud nad otsustamisel siiski sellest, kui palju üks või teine saal mahutab.

Nõunik ei osanud veel öelda, kui palju inimesi juubelivastuvõtule kutsutakse.

«Külaliste nimekirja pole tegema hakatud ja seega ei saa veel öelda, kas kutsutakse 1000, 1200 või hoopis rohkem inimesi. Tegelikult tahaks ju kõiki eestimaalasi kutsuda, aga eks see arv kujuneb arvestades võimalusi ja soove,» lausus Linnamäe. Ta lisas, et ka aastapäeva kontserdi lavastaja nime ei saa veel välja öelda. Tänavu oli kontserdi lavastaja Jaak Prints.

Eesti Rahva Muuseumi direktor Tõnis Lukas ütles, et presidendi kantselei otsus on muuseumile tohutult suur au. «See pole tavaline vastuvõtt, vaid meie riikliku iseseisvuse saja aasta tähistamine. See, et valik langes just meile, on kirjeldamatult tähtis nii Eesti Rahva Muuseumile kui Tartule,» lausus ta.

ERMi uus peahoone peaks Lukase sõnul vastuvõtuks sobima väga hästi. «Muidugi tuleb meil presidendi kantselei ja korraldusmeeskonnaga kõvasti vaeva näha, et maja näeks välja just niisugune, nagu ta kunagi näinud ei ole,» nentis ta.

Lukas andis mõista, et vastuvõtule tulijatele on maja sisekujunduses mitmeid üllatusi ja mõnevõrra muutub ka presidendi vastuvõtu formaat. «See on erakordne vastuvõtt mitmes mõttes. Esiteks see, et me peame sajandat aastapäeva, ja teiseks see, et vastuvõtt on ruumides, kus ta varem toimunud pole. See pole ju klassikaline kontserdimaja,» lisas ta.

Tartu linnapea Urmas Klaas lausus presidendi kantselei otsust kommenteerides, et Tartu pingutus kandis vilja.

«Võõrustada presidenti ja tema külalisi Tartus on meile austav ülesanne. Ja kuna tegu on Eesti sajanda sünnipäevaga, siis õigemat kohta kui Eesti Rahva Muuseum selleks ei olegi,» lausus ta.

Ühtlasi tunnustas linnapea rahvusvahelise iluvõimlemisvõistluse Miss Valentine 2018 korraldajaid, kes tõstsid suurvõistluse vastuvõtu pärast nädala võrra varasemaks. Vastasel juhul poleks 24. veebruaril olnud Tartus piisavalt hotellikohti.

Esimest korda toimus presidendi vabariigi aastapäeva vastuvõtt Tartus 2007. aastal, kui president Toomas Hendrik Ilves tegi ajalugu ja korraldas traditsioonilise aastapäeva vastuvõtu Estonia asemel Vanemuises.

Ka 2010 ja 2012 oli vastuvõtt Vanemuises. Viimased kaks aastat on pidulik üritus olnud Estonia teatris.

