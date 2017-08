Miljonitest mesilastest ilma jäänud mesinik läheb kohtusse

„Põllumees ütleb, et tema ei ole midagi valesti teinud,“ ütleb staažikas mesinik Maire Valtin, kes on otsustanud oma õiguste ja huvide kaitseks alustada tülikat kohtuteed.

Lääne-Virumaal Inju külas Kuuse talus mesindusega tegelevat Valtinite peret tabas hiljuti kohutav löök – hukkusid miljonid hoole ja armastusega peetud mesilased. Perenaine Maire Valtin kahtlustas, et mesilased surid keelatud keemilise taimemürgi ehk pestitsiidi tõttu, mis hiljem ka asjatundjate poolt kinnitust leidis.

Kolm nädalat hiljem levis sotsiaalmeedias üleskutse aidata raskustesse sattunud Maire Valtinit. „Iga euro on abiks, sest selleks, et mesinik oma kahju saaks nüüd sisse nõuda, peab ta oma kulu ja kirjadega kohtu poole pöörduma. Kuigi analüüsid kinnitavad, et süüdi on põllumees ning ka riik ebaõiget mürgitamist karistab, ei ole mesinikul kuskilt oma kulude katmist oodata. Ikka vaevarikka kohtutee kaudu. Samas luuakse esmakordselt Eestis pretsedent, tänu millele on meil lootus, et tulevikus mesilaste massiline hukkumine väheneks,” antakse värske abikampaania üleskutses teada, tuues ära ka mesiniku arveldusarve numbri, kuhu toetussummad üle kanda.

Maire tunnistab, asi on kindel – ette tuleb võtta raske kohtutee. „Põllumees ütleb, et tema ei ole midagi valesti teinud. Tema sõnul ei ole ta keelatud taimekaitsevahendit kasutanud ja ilma kohtuta alla ei anna,“ ütleb Maire. Kui Maire mesilased juuli alguses surid, siis ei soostunud ta abivalmis inimeste toetust vastu võtma, ent olukord on praeguseks muutunud.