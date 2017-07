15 aastat sõjaväekalmistu korrastamisest Toilas ja sinna memoriaali rajamisest

Ärgem häbenegem mälestada 1944. aasta kaitsesõjas - II Vabadussõjas langenuid ja süüdata küünlaid nende haudadel. Sinimägedele minnes käige ära ka Toilas, kuhu on maetud ligi 600 Narva rindel (sh Sinimägedes) langenud eesti sõjameest.

10. augustil 2017 möödub 15 aastat Saksa Sõjahaudade Hooldeliidu poolt sõjaväekalmistu korrastamisest Toilas (Toila pargis) ja sinna memoriaali rajamisest.

Saksa sõjaväekalmistule Toilas on maetud ka ligi 600 Narva rindel (sh Sinimägedes) langenud eesti sõdurit. Kui sakslastest langenute jaoks on Toila pargis asuvale kalmistule püstitatud vägagi suurejooneline memoriaal – kõrgele merekaldale on poolringikujuliselt asetatud 10 graniitsammast – ca 175 cm kõrged, ca 80 cm laiusega, ca 15 cm paksusega graniidist plaati, mille sisse kahele poole on graveeritud sakslastest langenute nimed koos auastmete ning sünnisurma daatumitega, siis kalmistu kagupoolses nurgas hõreda metsa all asub tavaline, meie surnuaedadele iseloomulik mälestuskivi, kuigi väga maitsekas, kuhu on kirjutatud: PUHAKE PAREMAD POJAD. Siia on maetud ligi kuussada 1944. aastal Narva rindel idavaenlase vastu võideldes langenud eesti sõjameest. Kuna eestlased häbenevad mälestada ja meenutada rahvusliku katastroofiga lõppenud II Vabadussõjas langenuid, siis sellest väikesest, kuid väga maitsekast mälestusmärgist guugeldamisega (märksõnaga Saksa sõjaväekalmistu Toilas) on infot raske leida. Eestikeelne Vikipeedia toob ära rohkesti pilte 10 graniitsambast sakslastest hukkunute nimedega (ca 2000) ja mainib üksnes põgusalt, ilma pildita järgmist: Kalmistule on plokkidesse XVIII ja XIX maetud ka eesti väeosades langenuid, nende hulgas Oskar Ruut (arvu – ligi kuussada pole märgitud). Kuid Vikipeedia artikli allosas on viide välislingile: Välislingid: Toila Saksa sõdurite kalmistu – pildid, videod ja helifailid Wikimedia Commonsis, millele klikates võib näha pilti ka langenud eestlastele püstitatud tagasihoidlikust mälestuskivist.

Kuna käesoleva aasta 10. augustil möödub 15 aastat Toila Saksa sõdurite kalmistu sisseõnnistamisest-avamisest 2002, siis võiksid kõik, kes sinna satuvad, otsida see tagasihoidlik mälestuskivi üles ja kui võimalik, siis kaasa võtta ka küünal. Oleks hea, kui leiduks organiseerijad-annetuste kogujaid, et küünal laternas põleks sagedasti. Kes lähevad Sinimägede lahingute mälestus-üritusele, võiksid ära käia ka Toila pargis asuval sõjaväekalmistul ja otsida üles piirkond, kuhu on maetud 1944. aastal langenud eesti sõjamehed ja kus asub mälestuskivi, kuhu on kirjutatud: PUHAKE PAREMAD POJAD. Siia on maetud ligi kuussada 1944. aastal Narva rindel idavaenlase vastu võideldes langenud eesti sõjameest. Jõhvi-Narva maanteelt Toila parki ei ole pikk maa - ca 5 km.

Tõnis Siim